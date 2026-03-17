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Sin piedad: la crueldad que recibió Cande Molfese por su apariencia en un video desayunando

Los haters fueron letales con Cande Molfese por mostrarse al natural en un video desayunando que colgó en sus redes.

Sin piedad: la crueldad que recibió Cande Molfede por su apariencia en un video desayunando

Sin piedad: la crueldad que recibió Cande Molfede por su apariencia en un video desayunando

La actriz Cande Molfese quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales luego de compartir un video cotidiano en su cuenta de TikTok, en el que se la veía desayunando al natural. Lo que parecía un momento simple y sin filtros terminó desatando una ola de comentarios agresivos que pusieron el foco en su apariencia física.

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Tras la publicación, la artista recibió una gran cantidad de mensajes cargados de crueldad por parte de usuarios que no dudaron en cuestionar su imagen. Lejos de tratarse de críticas aisladas, los comentarios reflejaron un tono generalizado de violencia verbal que rápidamente se viralizó en la plataforma. “Lo vieja que se puso la Molfese, parece una abuela de 70 años, la maldad te afea mucho”, “Sus ojeras y cutis son básicamente herencia de su mamá, porque todas sus hermanas están igual de la cara”, “Tuve que buscar la edad, tiene 35. Pensé que tenía 10 años más, mínimo”, “Estoy 99% segura que es por su alimentación”, “¡Está hecha pelota!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Frente a esta situación, la actriz decidió no quedarse en silencio y utilizó sus redes para hacer un descargo en el que expuso el impacto emocional que le generaron los ataques. En un video, visiblemente afectada, habló sobre el daño que pueden causar este tipo de comentarios, especialmente cuando provienen de otras mujeres.

"Nunca pensé que iba a tener que hacer un video de este tipo. Realmente me quedo muy impresionada… no puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo con respecto a mi apariencia. Es una agresión que me deprime muchísimo. La verdad es muy triste porque en general son todas mujeres, ¿qué necesidad? La verdad me duele, me genera inseguridad, me pone mal", expresó con sinceridad, dejando en evidencia el costado más duro del hate en redes sociales.

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