Sin piedad: la crueldad que recibió Cande Molfese por su apariencia en un video desayunando

Tras la publicación, la artista recibió una gran cantidad de mensajes cargados de crueldad por parte de usuarios que no dudaron en cuestionar su imagen. Lejos de tratarse de críticas aisladas, los comentarios reflejaron un tono generalizado de violencia verbal que rápidamente se viralizó en la plataforma. “Lo vieja que se puso la Molfese, parece una abuela de 70 años, la maldad te afea mucho”, “Sus ojeras y cutis son básicamente herencia de su mamá, porque todas sus hermanas están igual de la cara”, “Tuve que buscar la edad, tiene 35. Pensé que tenía 10 años más, mínimo”, “Estoy 99% segura que es por su alimentación”, “¡Está hecha pelota!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.