La destrozaron: Cande Molfese, angustiada y sin consuelo por las despiadadas críticas a su apariencia

Uno de los puntos que más la sorprendió fue el origen de muchos de esos comentarios. “La verdad es muy triste porque en general son todas mujeres, ¿qué necesidad?”, expresó con dolor, abriendo también un debate sobre la violencia en redes entre usuarias.

Lejos de mostrarse indiferente, Cande fue sincera sobre cómo le afectan estas situaciones. “La verdad me duele, me genera inseguridad, me pone mal”, admitió. Y agregó que, aunque intenta mostrarse de la forma más natural posible, los mensajes terminan impactando en su autoestima.

En ese sentido, también habló sobre el paso del tiempo y su relación con su imagen. “Sí, tengo 35 años, me conocen desde que tengo 19… crecí. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara, nunca me hice nada y hoy estoy conforme con quién soy”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que los comentarios pueden generar dudas internas. “¿Les tengo que mentir y decir que no me genera inseguridades? Me hace pensar ‘uy, estaré grande’”, confesó, evidenciando el efecto que pueden tener este tipo de agresiones incluso en figuras públicas.

Sobre el final, dejó una reflexión directa hacia quienes la critican: “¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Pensás que a mí eso no me va a afectar?”. Y cuestionó la idea de que por ser una persona expuesta deba tolerar cualquier tipo de comentario.

A pesar del mal momento, también se tomó un instante para agradecer a quienes la apoyan. Además, cerró con una mirada más amplia sobre el tema: “Me quedé muy impresionada del concepto de belleza que tenemos hoy en día”, concluyó.

Así, el descargo de Cande Molfese no solo dejó al descubierto su angustia, sino que también reavivó el debate sobre los límites de las críticas en redes sociales y el impacto que pueden tener en la salud emocional de quienes las reciben.