Alerta por ola de frío polar en Argentina: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo

En áreas rurales, además, no se descartan heladas tempranas, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria.
Las temperaturas más bajas del año
El sábado y el domingo podrían registrarse las marcas térmicas más bajas en lo que va del año en el Gran Buenos Aires y el interior.
- Mínimas cercanas o inferiores a -2°C en zonas rurales
- Entre 1°C y 4°C en centros urbanos
- Sensación térmica por debajo de esos valores
Estas condiciones obligan a extremar cuidados, especialmente en personas vulnerables, adultos mayores, niños y también en mascotas.
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Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA
Recomendaciones clave para enfrentar el frío
Ante este escenario, se recomienda:
- Abrigarse en capas, priorizando ropa térmica
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Ventilar ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones
- Revisar estufas y sistemas de gas
- Proteger cañerías, plantas y animales
¿Hasta cuándo dura el frío polar?
El ingreso de aire frío se mantendría al menos hasta comienzos de la próxima semana. Recién desde el martes se espera un leve repunte de las temperaturas, aunque las mañanas seguirán siendo frías.
Este episodio marca el inicio de una etapa con mayor presencia de condiciones invernales en el país.
Fin de semana largo con protagonismo del frío
Con viento fuerte, temperaturas extremas y poca amplitud térmica, el fin de semana largo estará dominado por el frío. Para quienes tengan planes de viaje, se recomienda seguir los reportes meteorológicos actualizados y extremar precauciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.