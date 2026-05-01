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Alerta por ola de frío polar en Argentina: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo

El ingreso de aire fresco, vientos de hasta 50 km/h y temperaturas mínimas bajo cero marcarán el ambiente en los próximos días. Será el tiempo más destemplado del año en gran parte del país.

Alerta por frío en Buenos Aires y varias provincias. (Foto: archivo)

Alerta por frío en Buenos Aires y varias provincias. (Foto: archivo)

Elclimadará un giro abrupto en gran parte del país durante el próximo fin de semana largo. El ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de temperaturas, con mínimas que podrían llegar a los -2°C, ráfagas de viento intensas y jornadas con características plenamente invernales, incluso en zonas donde el frío aún no se había instalado.

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Según los pronósticos, el cambio comenzará a sentirse desde las últimas horas del viernes, cuando el frente frío avance desde el sur hacia el centro y norte del país.

De acuerdo a especialistas de Meteored, el ingreso del frente frío provocará un giro del viento al sector sur en el AMBA, lo que intensificará el impacto del descenso térmico.

Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en la zona central. Esta combinación hará que la sensación térmica sea aún más baja que la temperatura real, generando condiciones adversas para actividades al aire libre.

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En áreas rurales, además, no se descartan heladas tempranas, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria.

Las temperaturas más bajas del año

El sábado y el domingo podrían registrarse las marcas térmicas más bajas en lo que va del año en el Gran Buenos Aires y el interior.

  • Mínimas cercanas o inferiores a -2°C en zonas rurales
  • Entre 1°C y 4°C en centros urbanos
  • Sensación térmica por debajo de esos valores

Estas condiciones obligan a extremar cuidados, especialmente en personas vulnerables, adultos mayores, niños y también en mascotas.

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Fr&iacute;o en el AMBA Foto: Foto generada con IA

Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones clave para enfrentar el frío

Ante este escenario, se recomienda:

  • Abrigarse en capas, priorizando ropa térmica
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Ventilar ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones
  • Revisar estufas y sistemas de gas
  • Proteger cañerías, plantas y animales
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¿Hasta cuándo dura el frío polar?

El ingreso de aire frío se mantendría al menos hasta comienzos de la próxima semana. Recién desde el martes se espera un leve repunte de las temperaturas, aunque las mañanas seguirán siendo frías.

Este episodio marca el inicio de una etapa con mayor presencia de condiciones invernales en el país.

Fin de semana largo con protagonismo del frío

Con viento fuerte, temperaturas extremas y poca amplitud térmica, el fin de semana largo estará dominado por el frío. Para quienes tengan planes de viaje, se recomienda seguir los reportes meteorológicos actualizados y extremar precauciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

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