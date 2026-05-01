Alerta por ola de frío polar en Argentina: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo

Embed Llega un frente frío este viernes 1° de mayo a Buenos Aires que impulsará un fuerte bajón de temperaturas para el sábado y domingo . Habrá ráfagas de hasta 50 km/h y una crecida en el Río de la Plata .



Informe de @ChGaravaglia. https://t.co/Q9oEDkMy0e — Meteored Argentina (@MeteoredAR) May 1, 2026

En áreas rurales, además, no se descartan heladas tempranas, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria.

Las temperaturas más bajas del año

El sábado y el domingo podrían registrarse las marcas térmicas más bajas en lo que va del año en el Gran Buenos Aires y el interior.

Mínimas cercanas o inferiores a -2°C en zonas rurales

Entre 1°C y 4°C en centros urbanos

Sensación térmica por debajo de esos valores

Estas condiciones obligan a extremar cuidados, especialmente en personas vulnerables, adultos mayores, niños y también en mascotas.

YUAC4RCG3ZAE3HMSPHJDY3FBWU Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones clave para enfrentar el frío

Ante este escenario, se recomienda:

Abrigarse en capas, priorizando ropa térmica

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ventilar ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones

Revisar estufas y sistemas de gas

Proteger cañerías, plantas y animales

Embed 30 ABR | ️ El ingreso de un frente frío, que llegará al NEA entre el viernes 1° y el sábado 2 de mayo, provocará tormentas, algunas potencialmente severas. ️ Las intensas precipitaciones serán el fenómeno más destacado ➡️ pic.twitter.com/BK3Cj5Cbcg — SMN Argentina (@SMN_Argentina) April 30, 2026

¿Hasta cuándo dura el frío polar?

El ingreso de aire frío se mantendría al menos hasta comienzos de la próxima semana. Recién desde el martes se espera un leve repunte de las temperaturas, aunque las mañanas seguirán siendo frías.

Este episodio marca el inicio de una etapa con mayor presencia de condiciones invernales en el país.

Fin de semana largo con protagonismo del frío

Con viento fuerte, temperaturas extremas y poca amplitud térmica, el fin de semana largo estará dominado por el frío. Para quienes tengan planes de viaje, se recomienda seguir los reportes meteorológicos actualizados y extremar precauciones, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.