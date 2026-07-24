Sorpresivo giro en la película de Barreda: cambio total en la historia

Con el paso del tiempo, sin embargo, el asesino terminó ocupando un espacio desmedido en los medios, donde brindó entrevistas y se transformó en un personaje de curiosidad pública. Ese fenómeno fue objeto de numerosas críticas por considerar que la cobertura mediática había desplazado del centro de la escena a las verdaderas víctimas del crimen.

Dirigida por Daniela Goggi y con un elenco integrado también por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Paola Barrientos y Marcelo Subiotto, la producción buscará revisar uno de los casos criminales más estremecedores de la Argentina desde una perspectiva completamente distinta.

El cambio de enfoque ya genera expectativa. En tiempos en los que existe una mayor sensibilidad sobre la violencia de género y el tratamiento mediático de los femicidios, la película apuesta a dejar de contar la historia del hombre que disparó y comenzar, por fin, a contar la de las mujeres cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas.