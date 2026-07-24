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Sorpresivo giro en la película de Barreda: cambio total en la historia

Polémica antes del estreno: La película sobre Barreda que tendrá un giro inesperado. Entérate.

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Video | abrieron la casa Ricardo Barrera en La Plata y se llevaron dos autos antiguos (Foto: Telam).

Video | abrieron la casa Ricardo Barrera en La Plata y se llevaron dos autos antiguos (Foto: Telam).

Durante décadas, Ricardo Barreda ocupó un lugar incómodo en la cultura popular argentina. El odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra se convirtió, con el paso de los años, en un personaje mediático que llegó a dar entrevistas, protagonizar especiales de televisión e incluso cosechar una inexplicable fama alimentada por el morbo y algunas frases que quedaron instaladas en el imaginario colectivo. Ahora, la nueva película sobre el caso promete dar un giro de 180 grados y cambiar por completo el enfoque de esa historia.

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Prime Video presentó las primeras imágenes de "Barreda", la producción protagonizada por Luis Machín, que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto. Sin embargo, el dato que más llamó la atención no fue el elenco ni la recreación del crimen que conmocionó al país, sino la decisión de romper con décadas de relatos centrados en el asesino.

Lejos de construir otra vez al femicida como protagonista absoluto, la película buscará recuperar las historias de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres asesinadas el 15 de noviembre de 1992 en la casa familiar de La Plata. Una apuesta que busca revertir un fenómeno que durante años fue cuestionado: la notoriedad que alcanzó Barreda mientras las víctimas quedaban prácticamente olvidadas.

El caso marcó un antes y un después en la historia policial argentina. Durante el juicio, Barreda intentó justificar el cuádruple femicidio asegurando que era humillado por su familia, especialmente por el apodo "Conchita", con el que, según su versión, lo llamaban despectivamente. También llegó a declarar que había sentido "una idea fija de muerte" y que creyó que "eran ellas o yo", argumentos que jamás modificaron la gravedad de los hechos y que terminaron con una condena a prisión perpetua.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el asesino terminó ocupando un espacio desmedido en los medios, donde brindó entrevistas y se transformó en un personaje de curiosidad pública. Ese fenómeno fue objeto de numerosas críticas por considerar que la cobertura mediática había desplazado del centro de la escena a las verdaderas víctimas del crimen.

Dirigida por Daniela Goggi y con un elenco integrado también por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Paola Barrientos y Marcelo Subiotto, la producción buscará revisar uno de los casos criminales más estremecedores de la Argentina desde una perspectiva completamente distinta.

El cambio de enfoque ya genera expectativa. En tiempos en los que existe una mayor sensibilidad sobre la violencia de género y el tratamiento mediático de los femicidios, la película apuesta a dejar de contar la historia del hombre que disparó y comenzar, por fin, a contar la de las mujeres cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas.

Prime Video reveló el primer adelanto de "Barreda", su nueva película original. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video reveló el primer adelanto de "Barreda", su nueva película original. (Foto: Gentileza Prensa)

En pocas palabras

  • Película sobre Barreda: Se estrena "Barreda" en Prime Video, protagonizada por Luis Machín.
  • Cambio de enfoque: La producción busca priorizar las historias de las víctimas en lugar del femicida.
  • Contexto social: La cinta aborda el caso desde una perspectiva de género y crítica al tratamiento mediático.
Resumen generado por Thinkindot AI
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