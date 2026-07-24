Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta en menos de 10 segundos?

Resolución del desafío matemático 7 × 5 + (5²) - 90 x 2

La clave para obtener el resultado correcto es respetar el orden de las operaciones.

El primer paso es resolver la potencia que aparece dentro del paréntesis:

5² = 25

Luego se realizan las multiplicaciones:

7 × 5 = 35

90 × 2 = 180

Después de completar estas operaciones, la expresión queda reducida a:

35 + 25 - 180

Por último, se resuelven la suma y la resta de izquierda a derecha. Primero se suma el resultado de la multiplicación con la potencia y luego se realiza la resta final:

35 + 25 = 60

60 - 180 =

Como 180 es un número mayor que 60, al realizar la resta el resultado queda por debajo de cero. La diferencia entre ambos valores es de 120 unidades, por eso el resultado final es -120

¿Por qué muchos se equivocan?

Este tipo de desafíos suele generar errores porque algunas personas resuelven la cuenta siguiendo el orden en que aparecen los números, sin aplicar la jerarquía de operaciones. Sin embargo, las potencias y multiplicaciones deben resolverse antes que las sumas y restas.

Respetar esta regla permite llegar siempre al resultado correcto, incluso cuando la expresión parece sencilla a primera vista.