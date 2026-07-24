Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 7 × 5 + (5²) - 90 x 2.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 7 × 5 + (5²) - 90 x 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
La clave para obtener el resultado correcto es respetar el orden de las operaciones.
El primer paso es resolver la potencia que aparece dentro del paréntesis:
Luego se realizan las multiplicaciones:
Después de completar estas operaciones, la expresión queda reducida a:
35 + 25 - 180
Por último, se resuelven la suma y la resta de izquierda a derecha. Primero se suma el resultado de la multiplicación con la potencia y luego se realiza la resta final:
Como 180 es un número mayor que 60, al realizar la resta el resultado queda por debajo de cero. La diferencia entre ambos valores es de 120 unidades, por eso el resultado final es -120
Este tipo de desafíos suele generar errores porque algunas personas resuelven la cuenta siguiendo el orden en que aparecen los números, sin aplicar la jerarquía de operaciones. Sin embargo, las potencias y multiplicaciones deben resolverse antes que las sumas y restas.
Respetar esta regla permite llegar siempre al resultado correcto, incluso cuando la expresión parece sencilla a primera vista.