La profunda carta de Dalma Maradona por los 4 años de su hija Azul: "Sos increíble"

Dalma Maradona compartió un significativo posteo en redes por los 4 años de su hija Azul con fotos inéditas y repasando los distintos momentos que atravesaron junto a su pareja Andrés Caldarelli y Roma, la otra hija del matrimonio.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Dalma Maradona compartió un posteo a corazón abierto por los 4 años de Azul, su hija más pequeña, fruto de su amor con Andrés Caldarelli.
Dalma Maradona compartió un significativo posteo en redes por los 4 años de su hija Azul con fotos inéditas y repasando los distintos momentos que atravesaron junto a su pareja Andrés Caldarelli y Roma, la otra hija del matrimonio.
"1) El día que naciste 2) Cuando te conoció tu hermana (uno de los momentos más emocionantes de mi vida) 3) Las patunflas como vos decís este día me tiene muy sensible! No puede ser que mi bebé cumpla 4 años! Me preguntó en qué momento pasó… Pero qué emocionante el recorrido!", comenzó enumerando la hija de Diego Maradona.
"Qué fiesta ser tu mamá porque lo que tenés de quilombera lo tenés de graciosa, dulce y cariñosa! Que difícil fue no dormir de corrido (hasta el día de hoy) cuando veníamos de la foca Roma", continuó.
"Nos enseñaste de paciencia y que obvio todos los hijos son distintos! Cuando estaba embarazada estaba preocupada si te iba a poder querer tanto como a la 1 y rezaba que tuvieras personalidad para que no te pase por encima… No puedo creer el poder que tengo, porque saliste para comerte al mundo y cagarte de risa de eso!", siguió su extensa carta en redes.
"Nada de lo que pueda escribir le hace justicia a la persona espectacular que sos! Y siempre caigo en lugares comunes pero de verdad vos no entendés lo feliz que me hace ser tu mamá! Nos quejamos que sos una radio pero cuando te vas a algún lado por un rato te extrañamos!", reconoció con humor.
Y destacó: "¡Ocurrente, graciosa ,divertida! ¡No por nada todos el colegio al que vas te conoce! ¡No solo tu sala sino todos! ¡Y te aman! ¡Ojalá nunca dejes de hacerme mimitos en la cara y me digas que soy tu corazón de tu amor y tu vida! Me derrito Azul y me quedo corta con cualquier halago que te pueda hacer porque me cambiaste la vida cuando creía que no se podía amar tanto a alguien más".
"La mini Andrecita, Azul, Azulita,Chula, Chulita, Chulain, Azulejo, Zuzu, Zule, Gordo, te amamos infinito y ojalá puedas verte con nuestros ojos para que sepas lo increíble que sos. ¡Igual siento que ya lo sabes! Felices 4 a mi strawberry blonde", cerró movilizada Dalma Maradona.
Gianinna Maradona tampoco se quiso perder saludar a la pequeña Azul, hija de Dalma, y comentó el posteo con mucha emoción: "Gracias por tanto Zuzu, sos más de lo que alguna vez todos imaginábamos. Feliz vida, Feliz cumple, Feliz todo! Que privilegio ser tu tía! Seguí comiéndote el mundo, te amo!", expresó.