La madre investigada por la muerte de su hija de dos años había sido diagnosticada de un curioso síndrome. (Foto: captura)

Por su parte, la perfiladora criminal Constanza Lamarque explicó que el síndrome de Munchausen por poder consiste en una conducta en la que un cuidador simula, exagera o provoca enfermedades en un menor bajo su cuidado, mediante la invención de síntomas, la manipulación de estudios o la administración de sustancias para generar cuadros clínicos.

Según relató Hooft Suárez, uno de los hijos de la mujer fue separado de su entorno familiar y alojado en Hogares de Belén por orden judicial, luego de reiteradas internaciones que despertaron la preocupación del personal médico.

"La gente hizo marchas. Incluso el director del Hospital fue a hablar con la Justicia para pedir protección porque no paraban de atenderlos. Entraba un hijo, salía, a los dos o tres días ingresaba otro y volvían a internarlo", recordó la abogada.

El antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

La muerte de la nena en Villa Gesell reactivó un expediente que había generado una fuerte conmoción en Mar del Plata. En 2018, la Justicia absolvió a la mujer y a quien entonces era su pareja por la muerte de Yazmín, una bebé de 11 meses fallecida en 2016.

Tras ese episodio, ambos abandonaron la vivienda en la que residían y permanecieron varios días prófugos hasta que finalmente se entregaron. Permanecieron detenidos durante casi dos años mientras avanzaba la investigación y siempre sostuvieron su inocencia. Durante el juicio también se analizó el fallecimiento de otra hija de la mujer, una bebé de seis meses que había muerto en 2013.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert concluyeron, tras evaluar los informes médicos, que no existían lesiones traumáticas ni indicios de abuso sexual y atribuyeron ambos fallecimientos a complicaciones respiratorias.

Un operativo en la casa de la mujer de 44 años acusada de haber asesinado a su hija. (Foto: captura)

El tribunal determinó que no había pruebas suficientes para acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato o abuso, por lo que dictó la absolución de los acusados. En paralelo, la Justicia de Familia dispuso distintas medidas de protección respecto de los demás hijos de la mujer, entre ellas su alojamiento en hogares convivenciales y, en algunos casos, procesos de adopción.

Allanaron la casa de la mujer

La investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell sumó hoy un nuevo capítulo. Por orden de la Justicia, la Policía realizó un operativo en la casa de la mujer de 44 años acusada de haber asesinado a su hija.

El procedimiento se realizó este mediodía en la vivienda donde residía la sospechosa. La madre investigada fue separada de otro de sus hijos, a quien le realizaron pericias para evaluar su estado físico y psicológico. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.

La nueva investigación en Villa Gesell

Después de haber sido absuelta, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo otros dos hijos. Una de ellos es la nena de dos años cuya muerte ahora investiga la Justicia bonaerense.

Según trascendió, la madre, de 44 años, manifestó ante los médicos que la menor se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. No obstante, la Fiscalía ordenó la realización de la autopsia y distintas pericias para establecer con precisión qué provocó el fallecimiento y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar con la investigación.