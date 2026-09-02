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"Star Wars: The Mandalorian and Grogu", la nueva película épica, llegó a Disney+

Tras conquistar a las audiencias en la serie original de Disney+ "Star Wars: The Mandalorian", Din Djarin y Grogu regresan en una película, ya disponible en la plataforma.

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu", la nueva película épica, llegó a Disney+. (Foto: Gentileza Disney)

Hoy aterriza exclusivamente en Disney+ Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nueva película épica que lleva a Din Djarin (Pedro Pascal) y el pequeño Grogu en una nueva aventura por la incipiente Nueva República, donde trabajarán para proteger las conquistas de la Rebelión.

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Tras su paso por los cines, el film profundiza el vínculo que Din y Grogu forjaron a lo largo de las tres temporadas de la serie original de Disney+ Star Wars: The Mandalorian (disponibles íntegramente en la plataforma). Más allá de la aventura y la acción, la relación entre maestro y aprendiz se convirtió a lo largo de los episodios en el corazón de la historia, y ubicó a la dupla entre las más queridas de la saga de Star Wars.

(Foto: Gentileza Disney).

(Foto: Gentileza Disney).

EL ENCUENTRO QUE LO CAMBIÓ TODO

La primera temporada de Star Wars: The Mandalorian introdujo a Grogu como un bebé sin nombre con misteriosos poderes de la Fuerza que resulta ser de la misma especie de Yoda. Su camino se cruza con el de Din Djarin cuando el cazarrecompensas acepta un contrato para capturar un misterioso objetivo… que resulta ser Grogu.

Tras rescatar al pequeño de un destino peligroso en manos de los restos del Imperio Galáctico, Din se convierte en un fugitivo con la misión de proteger a Grogu. Poco a poco, el mandaloriano aprende a cuidar al pequeño y éste comienza a confiar plenamente en él, recurriendo a sus habilidades con la Fuerza para ayudar a Din en más de una ocasión.

A lo largo de las temporadas 1 y 2, el vínculo entre ambos crece y se consolida, sentando las bases para la dinámica entre maestro y aprendiz.

(Foto: Gentileza Disney).

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DE JEDI A MANDALORIANO: GROGU EN CRECIMIENTO

El devenir de la historia también encontró a Grogu en proceso de crecimiento, con una singular identidad con influencias Jedi y mandalorianas. Se reveló que creció en el Templo Jedi de Coruscant y sobrevivió a la Orden 66, y que incluso recibió entrenamiento de Luke Skywalker. La naturaleza de Grogu como aspirante a Jedi fue una constante a lo largo de las temporadas 1 y 2, hasta que los eventos de la serie El libro de Boba Fett y la tercera temporada de Star Wars: The Mandalorian cambiaron esto, marcando una de las principales transformaciones de Grogu.

En El libro de Boba Fett, Grogu rechazó la oferta de Luke Skywalker de empuñar el sable de luz de Yoda, optando en cambio por volver con Din y comprometerse con el camino de los mandalorianos. Así, Grogu se convirtió en Din Grogu, un aprendiz mandaloriano oficial.

Ahora, Star Wars: The Mandalorian and Grogu expande el desarrollo de Grogu y lo impulsa hacia nuevos mundos y desafíos. "Es hora de que Grogu salga a la arena", señala el director Jon Favreau.

(Foto: Gentileza Disney).

(Foto: Gentileza Disney).

MAESTRO Y APRENDIZ: UN VÍNCULO ANCESTRAL Y UNIVERSAL

Star Wars: The Mandalorian and Grogu encuentra a Din y Grogu como familia elegida, con una conexión marcada por la confianza y el mentoreo mandaloriano. Maestro y aprendiz comparten un afecto genuino y mantienen una lealtad inquebrantable.

"El mandaloriano está enseñándole a Grogu a sobrevivir en un mundo peligroso. Él no va a estar siempre allí para proteger al niño, de manera que lo tiene que preparar para asegurarse de que estará a salvo", completa Favreau.

¿Por qué amamos tanto a Din y Grogu? ¿Qué hay en ese vínculo que cautiva a audiencias de todas las edades y orígenes? Más allá del carisma y de las aventuras, la respuesta parece estar en la relación en evolución entre maestro y aprendiz, en ese intercambio ancestral y universal que es punto de encuentro de generaciones.

A través de la relación entre Din y Grogu, se explora cómo el conocimiento, los valores y las tradiciones se transmiten de una generación a otra, construyendo un legado que trasciende el tiempo. Juntos, Din y Grogu están descubriendo el poder transformador de su vínculo, y eso es algo con lo que todos podemos conectar.

(Foto: Gentileza Disney).

(Foto: Gentileza Disney).

ADEMÁS, LO NUEVO DE LUCASFILM TAMBIÉN LLEGA EN VERSIÓN LEGO®

LEGO® Star Wars: The Mandalorian, es un nuevo especial animado de Lucasfilm que estrena hoy exclusivamente en Disney+. Esta recreación cómica de las tres temporadas de la emblemática serie de acción real revisita sus historias de maneras nuevas e inesperadas, atrayendo tanto a familias como a las audiencias más jóvenes. Basado en Star Wars, creado por George Lucas, e inspirado en las series de Disney+ Star Wars: The Mandalorian y El libro de Boba Fett, el especial está dirigido por Chris Buckley y escrito por Michael Price. Los productores ejecutivos son Michael Price, James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Jason Cosler y Keith Malone, y los productores son Daniel Cavey y Dan Langlois.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu y LEGO® Star Wars: The Mandalorian ya se puede disfrutar en Disney+, junto con las tres temporadas completas de Star Wars: The Mandalorian.

Tráiler oficial subtitulado de The Mandalorian and Grogu

En pocas palabras

  • Din Djarin y Grogu: La película "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" llega a Disney+ con una nueva aventura.
  • Vínculo Maestre-Aprendiz: La relación entre Din y Grogu se profundiza, explorando su crecimiento y lealtad mutua.
  • Novedades LEGO®: También se estrena "LEGO® Star Wars: The Mandalorian", un especial animado para toda la familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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