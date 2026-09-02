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Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un duro reproche: "Esta familia..."

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, no se guardó nada y lanzó un comentario contundente sobre su familia en un video en las redes.

2 sept 2026, 12:01
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Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un durío reproche: Esta familia...

Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un durío reproche: "Esta familia..."

Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un durío reproche: Esta familia...

Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un durío reproche: "Esta familia..."

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, sorprendió a toda su familia al debutar como nueva panelista de Ángel de Brito en LAM (América TV). Ni Wanda ni Zaira estaban al tanto de que su madre había aceptado sumarse al panel, por lo que ambas se enteraron de la noticia en vivo, mientras cenaban junto al resto de la familia.

En medio de los gritos de sorpresa, una de las hermanas de Valentino exclamó: "¡Mirala! Yo le pregunté y no me quería decir". Visiblemente descolocado, el hijo mayor de Wanda Nara sumó su propio asombro: "¿Le va a cobrar a él? No la puedo ver…, ¿qué hace ahí?", y quiso saber por qué su abuela había mantenido el hermetismo: "¿Por qué no lo contó?".

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Mientras Wanda Nara se reía de la reacción de su hijo al ver a su abuela en el ciclo de chimentos, el adolescente cerró con una frase contundente: "No… esta familia me sorprende cada día, me sorprende cada día".

Valentino López firme con su postura sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta no es la primera vez que Valentino expresa su postura sin filtros. En su paso por PH: Podemos Hablar, Maxi López había recordado una charla que tuvo con Wanda Nara por el conflicto que la conductora mantiene con Mauro Icardi por sus hijas Francesca e Isabella: "Yo tuve una charla con ella y le dije: me parece que te estás equivocando, hacerle ver las nenas, porque es el padre", contó el ex futbolista, y remarcó que fue el propio Valentino quien reforzó ese planteo frente a Wanda: "Mi hijo más grande dijo: 'Me parece que no está bien', y es ahí donde agarro yo el hilo de la conversación y le digo: 'Mirá, te lo están diciendo tus chicos'".

     

 

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