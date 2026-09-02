Valentino López se plantó a sus 17 años y dejó en shock a Wanda Nara con un duro reproche: "Esta familia..."

Valentino López firme con su postura sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta no es la primera vez que Valentino expresa su postura sin filtros. En su paso por PH: Podemos Hablar, Maxi López había recordado una charla que tuvo con Wanda Nara por el conflicto que la conductora mantiene con Mauro Icardi por sus hijas Francesca e Isabella: "Yo tuve una charla con ella y le dije: me parece que te estás equivocando, hacerle ver las nenas, porque es el padre", contó el ex futbolista, y remarcó que fue el propio Valentino quien reforzó ese planteo frente a Wanda: "Mi hijo más grande dijo: 'Me parece que no está bien', y es ahí donde agarro yo el hilo de la conversación y le digo: 'Mirá, te lo están diciendo tus chicos'".