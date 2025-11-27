En vivo Radio La Red
FUROR MUNDIAL

Stranger Things 5 arrasa en Netflix: la serie estrenó 4 capítulos de su última temporada

Stranger Things 5 tuvo su estreno mundial en Netflix y causó furor de inmediato. Cuántos capítulos tiene en total y todos los detalles de la serie más vista.

por Redacción A24 |
Stranger Things 5 arrasa en Netflix: la serie estrenó 4 capítulos de su última temporada. (Foto: Archivo)

Stranger Things 5 arrasa en Netflix: la serie estrenó 4 capítulos de su última temporada. (Foto: Archivo)

Stranger Things 5 en Netflix marcó el inicio de la recta final para una de las series más influyentes de la última década. Cuando Netflix confirmó que la historia iba a despedirse con una temporada dividida en tres volúmenes, el impacto entre los fans fue inmediato: el final estaba a la vuelta de la esquina y, aun así, la plataforma se reservó varias sorpresas que no aparecieron a simple vista en los adelantos.

A partir de allí, la conversación global se transformó en un conteo regresivo. Con el tráiler publicado y la fecha asegurada entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025, era evidente que cada minuto importaba. Por eso, esta guía desmenuza la estructura, los episodios, su duración y toda la información esencial que debías conocer antes de empezar a verla.

Dónde quedó la historia de Stranger Things: Temporada 4

La cuarta temporada dejó a los personajes en su mayor momento de vulnerabilidad. Vecna logró ejecutar una parte de su plan al abrir varias grietas entre Hawkins y el Upside Down, provocando terremotos, destrucción y un cambio atmosférico que oscureció por completo el panorama. El enfrentamiento final no sólo fracturó la ciudad, sino que también alteró el destino de varios protagonistas.

Stranger Things 5 Netflix

Eleven descubrió que ella misma había enviado a Henry al Upside Down años atrás, lo que lo llevó a transformarse en Vecna, la entidad que desde entonces manipuló eventos clave. Max fue la pieza final de su estrategia: utilizó su mente como portal y la dejó al borde de la muerte. Aunque Eleven logró revivirla, ese acto permitió que Vecna siguiera con vida y que el velo entre ambos mundos comenzara a desaparecer.

Ese cierre pintó un escenario sin retorno: un Hawkins militarizado, campos marchitos, nubes negras permanentes, y un grupo de protagonistas que, aunque más unido que nunca, quedó ante la amenaza más grande que enfrentó.

Stranger Things 5 Netflix

Cómo será Stranger Things: Temporada 5 Netflix

De acuerdo con el adelanto citado por PEOPLE, la historia inicia con una cacería directa: Vecna desaparece después del ataque a Hawkins, y los héroes comienzan una operación para rastrearlo. Pero lo que ya era peligroso se vuelve más complejo cuando el gobierno impone una cuarentena militar sobre el pueblo, elevando la tensión.

Los habitantes quedan atrapados, los soldados controlan los accesos y las autoridades intensifican la persecución contra Eleven, lo que la obliga nuevamente a ocultarse y actuar desde las sombras. Mientras tanto, se acerca el aniversario de la desaparición de Will Byers, un evento que va a tener un peso simbólico decisivo en el cierre.

Uno de los elementos centrales de esta temporada es la conexión emocional y psíquica entre Will y Vecna. Will cargó con señales, visiones y advertencias desde el inicio de la serie, y los creadores confirmaron que ese vínculo será determinante para entender el desenlace.

Stranger Things 5 Netflix 1

Cuántos capítulos tiene Stranger Things 5

La temporada llega en tres volúmenes, todos lanzados a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT:

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025

Incluye los primeros cuatro episodios y marca el inicio del enfrentamiento final.

  • Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)
  • Episodio 2: La desaparición de … (54 minutos)
  • Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)
  • Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos)
Stranger Things 5 Netflix

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025

Este bloque incluye tres episodios que profundizan la misión de búsqueda de Vecna en un Hawkins completamente militarizado.

  • Episodio 5: Electrochoque
  • Episodio 6: La huida de Camazotz
  • Episodio 7: El puente

El tono del Volumen 2, según adelantaron los creadores, será el más oscuro del conjunto. Aquí es donde los protagonistas enfrentan las consecuencias directas de la temporada anterior y donde la narrativa empieza a cerrar los caminos que la serie abrió desde la primera entrega.

Volumen 3: 31 de diciembre de 2025

  • Episodio 8 (Final): The Rightside Up (Este lado)

Adelanto de Stranger Things 5 en Netflix

