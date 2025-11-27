Stranger Things 5 arrasa en Netflix: la serie estrenó 4 capítulos de su última temporada

Ese cierre pintó un escenario sin retorno: un Hawkins militarizado, campos marchitos, nubes negras permanentes, y un grupo de protagonistas que, aunque más unido que nunca, quedó ante la amenaza más grande que enfrentó.

De acuerdo con el adelanto citado por PEOPLE, la historia inicia con una cacería directa: Vecna desaparece después del ataque a Hawkins, y los héroes comienzan una operación para rastrearlo. Pero lo que ya era peligroso se vuelve más complejo cuando el gobierno impone una cuarentena militar sobre el pueblo, elevando la tensión.

Los habitantes quedan atrapados, los soldados controlan los accesos y las autoridades intensifican la persecución contra Eleven, lo que la obliga nuevamente a ocultarse y actuar desde las sombras. Mientras tanto, se acerca el aniversario de la desaparición de Will Byers, un evento que va a tener un peso simbólico decisivo en el cierre.

Uno de los elementos centrales de esta temporada es la conexión emocional y psíquica entre Will y Vecna. Will cargó con señales, visiones y advertencias desde el inicio de la serie, y los creadores confirmaron que ese vínculo será determinante para entender el desenlace.

Cuántos capítulos tiene Stranger Things 5

La temporada llega en tres volúmenes, todos lanzados a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT:

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025

Incluye los primeros cuatro episodios y marca el inicio del enfrentamiento final.

Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)

Episodio 2: La desaparición de … (54 minutos)

Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)

Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos)

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025

Este bloque incluye tres episodios que profundizan la misión de búsqueda de Vecna en un Hawkins completamente militarizado.

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

El tono del Volumen 2, según adelantaron los creadores, será el más oscuro del conjunto. Aquí es donde los protagonistas enfrentan las consecuencias directas de la temporada anterior y donde la narrativa empieza a cerrar los caminos que la serie abrió desde la primera entrega.

Volumen 3: 31 de diciembre de 2025

Episodio 8 (Final): The Rightside Up (Este lado)

