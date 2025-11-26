Netflix: cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina. (Foto: Archivo)
El regreso de Stranger Things 5 en Netflix llegó acompañado de un clima de incertidumbre que pocos anticiparon. A pocas horas del lanzamiento del Volumen 1, la plataforma confirmó que el cierre definitivo de la historia no solo estará dividido en tres partes, sino que también cargará una tensión narrativa distinta a cualquier temporada anterior.
Netflix estableció que la despedida será escalonada: cuatro episodios en el primer volumen, tres en el segundo y un último capítulo monumental para el 31 de diciembre.
Cómo será Stranger Things 5 en Netflix
El punto de partida de la última entrega fue devastador. Al cierre de la temporada cuatro, Vecna logró abrir múltiples grietas a lo largo de Hawkins, provocando que la ciudad quedara bajo cuarentena militar. Cámaras, retenes, presencia federal y restricciones de movimiento convirtieron a la localidad en un territorio vigilado.
Nada en Hawkins es normal ya, y ese es el ambiente que se impuso en otoño de 1987, fecha elegida para desarrollar la quinta temporada. El Gobierno intensificó su presencia, las autoridades rastrearon fugas energéticas inexplicables y la población se vio obligada a convivir con un miedo que no terminaba de explicarse públicamente.
En ese contexto, los personajes volvieron a reunirse con un objetivo más claro que nunca: detener a Vecna antes de que complete lo que inició. Sin embargo, el villano desapareció de la faz terrestre, dejando señales contradictorias y un eco peligroso a través del Vacío.
Según la sinopsis revelada por Tudum, la premisa principal gira en torno a una carrera contrarreloj. El aniversario de la desaparición de Will se acerca, y ese símbolo que marcó el origen de toda la historia vuelve a resonar con fuerza.
Los Duffer explicaron que ese recuerdo funciona como una cicatriz narrativa y que la temporada retoma esa energía inicial para conectar el principio con el final. Todo converge en Will, cuya conexión con Vecna se intensifica. El tráiler anticipa un momento especialmente tenso para él, mostrando imágenes de desorientación, dolores repentinos y sensaciones que lo arrastran nuevamente hacia el enemigo.
El elenco de la serie Stranger Things 5
El elenco principal vuelve completo: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke.
A ellos se suman Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty y Jamie Campbell Bower, este último retomando su papel como Vecna.
Netflix también confirmó nuevas incorporaciones diseñadas, según los Duffer, para no alterar el peso dramático del elenco original: Linda Hamilton (la legendaria actriz de Terminator), Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux.
Los Duffer afirmaron que evitaron sumar personajes en exceso, pero que estos nuevos ingresos cumplen funciones específicas dentro del conflicto final.
Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Argentina
La temporada cuenta con ocho episodios distribuidos en tres volúmenes:
Volumen 1 (26 de noviembre)
Episodio 1: 1h 08m
Episodio 2: 54m
Episodio 3: 1h 06m
Episodio 4: 1h 23m
Volumen 2 (25 de diciembre)
Episodios 5, 6 y 7 (duraciones por confirmarse)
Final – Episodio 8 (31 de diciembre)
"The Rightside Up", el cierre definitivo
Ross Duffer reconoció en redes sociales que los cuatro primeros episodios fueron escritos para funcionar como un solo bloque narrativo intenso, con ritmo ascendente y un tono más adulto.
A qué hora se estrena Stranger Things 5: Volumen 1
Netflix lanzará el primer volumen a las 8:00 p.m ET en Estados Unidos. Esta es la lista para distintos países:
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p.m
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p.m
Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p.m
España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre
Una estrategia poco habitual para Netflix, pero clave para coordinar la conversación global sobre la despedida de Hawkins.