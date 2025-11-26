En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Stranger Things
SERIES

Netflix: cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina

Stranger Things 5 llega a Netflix y es el estreno más esperado del año. Cuándo se podrá ver la serie en Argentina y a qué hora estarán disponibles los primeros capítulos.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix: cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina. (Foto: Archivo)

Netflix: cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina. (Foto: Archivo)

El regreso de Stranger Things 5 en Netflix llegó acompañado de un clima de incertidumbre que pocos anticiparon. A pocas horas del lanzamiento del Volumen 1, la plataforma confirmó que el cierre definitivo de la historia no solo estará dividido en tres partes, sino que también cargará una tensión narrativa distinta a cualquier temporada anterior.

Leé también Denzel Washington sorprende en Netflix con el estreno de la película más vista del momento
Denzel Washington sorprende en Netflix con el estreno de la película más vista del momento. (Foto: Archivo)

Netflix estableció que la despedida será escalonada: cuatro episodios en el primer volumen, tres en el segundo y un último capítulo monumental para el 31 de diciembre.

Cómo será Stranger Things 5 en Netflix

El punto de partida de la última entrega fue devastador. Al cierre de la temporada cuatro, Vecna logró abrir múltiples grietas a lo largo de Hawkins, provocando que la ciudad quedara bajo cuarentena militar. Cámaras, retenes, presencia federal y restricciones de movimiento convirtieron a la localidad en un territorio vigilado.

Stranger Things 5 Netflix

Nada en Hawkins es normal ya, y ese es el ambiente que se impuso en otoño de 1987, fecha elegida para desarrollar la quinta temporada. El Gobierno intensificó su presencia, las autoridades rastrearon fugas energéticas inexplicables y la población se vio obligada a convivir con un miedo que no terminaba de explicarse públicamente.

En ese contexto, los personajes volvieron a reunirse con un objetivo más claro que nunca: detener a Vecna antes de que complete lo que inició. Sin embargo, el villano desapareció de la faz terrestre, dejando señales contradictorias y un eco peligroso a través del Vacío.

Stranger Things 5 Netflix

Según la sinopsis revelada por Tudum, la premisa principal gira en torno a una carrera contrarreloj. El aniversario de la desaparición de Will se acerca, y ese símbolo que marcó el origen de toda la historia vuelve a resonar con fuerza.

Los Duffer explicaron que ese recuerdo funciona como una cicatriz narrativa y que la temporada retoma esa energía inicial para conectar el principio con el final. Todo converge en Will, cuya conexión con Vecna se intensifica. El tráiler anticipa un momento especialmente tenso para él, mostrando imágenes de desorientación, dolores repentinos y sensaciones que lo arrastran nuevamente hacia el enemigo.

Stranger Things 5 Netflix 1

El elenco de la serie Stranger Things 5

El elenco principal vuelve completo: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke.

A ellos se suman Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty y Jamie Campbell Bower, este último retomando su papel como Vecna.

Stranger Things 5 Netflix 3

Netflix también confirmó nuevas incorporaciones diseñadas, según los Duffer, para no alterar el peso dramático del elenco original: Linda Hamilton (la legendaria actriz de Terminator), Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux.

Los Duffer afirmaron que evitaron sumar personajes en exceso, pero que estos nuevos ingresos cumplen funciones específicas dentro del conflicto final.

Stranger Things 5 Netflix 4

Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Argentina

La temporada cuenta con ocho episodios distribuidos en tres volúmenes:

Volumen 1 (26 de noviembre)

  • Episodio 1: 1h 08m
  • Episodio 2: 54m
  • Episodio 3: 1h 06m
  • Episodio 4: 1h 23m

Volumen 2 (25 de diciembre)

  • Episodios 5, 6 y 7 (duraciones por confirmarse)

Final – Episodio 8 (31 de diciembre)

  • "The Rightside Up", el cierre definitivo

Ross Duffer reconoció en redes sociales que los cuatro primeros episodios fueron escritos para funcionar como un solo bloque narrativo intenso, con ritmo ascendente y un tono más adulto.

Stranger Things 5 Netflix 5

A qué hora se estrena Stranger Things 5: Volumen 1

Netflix lanzará el primer volumen a las 8:00 p.m ET en Estados Unidos. Esta es la lista para distintos países:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p.m
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p.m
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p.m
  • España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre

Una estrategia poco habitual para Netflix, pero clave para coordinar la conversación global sobre la despedida de Hawkins.

Adelanto de Stranger Things 5 en Netflix

Embed

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Stranger Things Serie
Notas relacionadas
Furor en Netflix: es la mejor serie española de los últimos años y sólo tiene una temporada
Luis Zahera arrasa en Netflix con el thriller español más visto y es la película del momento
Furor en Netflix por el estreno de su nueva película y es la comedia romántica más comentada

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar