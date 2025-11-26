Netflix: cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina

En ese contexto, los personajes volvieron a reunirse con un objetivo más claro que nunca: detener a Vecna antes de que complete lo que inició. Sin embargo, el villano desapareció de la faz terrestre, dejando señales contradictorias y un eco peligroso a través del Vacío.

Stranger Things 5 Netflix

Según la sinopsis revelada por Tudum, la premisa principal gira en torno a una carrera contrarreloj. El aniversario de la desaparición de Will se acerca, y ese símbolo que marcó el origen de toda la historia vuelve a resonar con fuerza.

Los Duffer explicaron que ese recuerdo funciona como una cicatriz narrativa y que la temporada retoma esa energía inicial para conectar el principio con el final. Todo converge en Will, cuya conexión con Vecna se intensifica. El tráiler anticipa un momento especialmente tenso para él, mostrando imágenes de desorientación, dolores repentinos y sensaciones que lo arrastran nuevamente hacia el enemigo.

Stranger Things 5 Netflix 1

El elenco de la serie Stranger Things 5

El elenco principal vuelve completo: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke.

A ellos se suman Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty y Jamie Campbell Bower, este último retomando su papel como Vecna.

Stranger Things 5 Netflix 3

Netflix también confirmó nuevas incorporaciones diseñadas, según los Duffer, para no alterar el peso dramático del elenco original: Linda Hamilton (la legendaria actriz de Terminator), Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux.

Los Duffer afirmaron que evitaron sumar personajes en exceso, pero que estos nuevos ingresos cumplen funciones específicas dentro del conflicto final.

Stranger Things 5 Netflix 4

Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Argentina

La temporada cuenta con ocho episodios distribuidos en tres volúmenes:

Volumen 1 (26 de noviembre)

Episodio 1: 1h 08m

Episodio 2: 54m

Episodio 3: 1h 06m

Episodio 4: 1h 23m

Volumen 2 (25 de diciembre)

Episodios 5, 6 y 7 (duraciones por confirmarse)

Final – Episodio 8 (31 de diciembre)

"The Rightside Up", el cierre definitivo

Ross Duffer reconoció en redes sociales que los cuatro primeros episodios fueron escritos para funcionar como un solo bloque narrativo intenso, con ritmo ascendente y un tono más adulto.

Stranger Things 5 Netflix 5

A qué hora se estrena Stranger Things 5: Volumen 1

Netflix lanzará el primer volumen a las 8:00 p.m ET en Estados Unidos. Esta es la lista para distintos países:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p.m

7:00 p.m Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m

8:00 p.m Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p.m

9:00 p.m Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p.m

10:00 p.m España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre

Una estrategia poco habitual para Netflix, pero clave para coordinar la conversación global sobre la despedida de Hawkins.

Adelanto de Stranger Things 5 en Netflix