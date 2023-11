Su mamá le mandó un insólito video de su televisión rota para pasarle al técnico

El video comienza de manera convencional, con la madre mostrando el televisor y sus medidas, incluso comparándolo con un sillón grande de dos plazas para dar una idea más clara del tamaño. Pero pronto, la situación se torna cómica cuando la mujer decide ofrecer detalles adicionales. “La televisión tiene Netflix y estoy copada con la serie Outlander, me encanta, pero ahora no la puedo ver porque la televisión no funciona, no prende”, comenta mientras muestra el dispositivo desde varios ángulos.

La peculiaridad del video no pasó desapercibida en TikTok. En cuestión de horas, el clip se volvió viral, acumulando más de 5,5 millones de reproducciones, 900 mil "me gusta" y cinco mil comentarios de usuarios divertidos y sorprendidos por la creatividad de la madre. Los comentarios elogiaban tanto el gusto por la serie Outlander como la habilidad de la mujer para hacer que la situación fuera hilarante.

“Muy buena serie Outlander, buen gusto la señora”, escribió un usuario. “Espero que el técnico vea Outlander”, bromeó otro. La comunidad en TikTok se divirtió y disfrutó del ingenio de la mujer, quien logró convertir una solicitud de reparación bastante común en un momento de entretenimiento para miles de personas en todo el mundo.