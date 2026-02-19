Cómo limpiar correctamente los auriculares inalámbricos para evitar casos de otitis

Superficie externa del auricular y estuche de carga

Se emplea un paño suave de microfibra ligeramente humedecido con agua (o agua micelar para mayor precaución).

Para desinfectar, se humedece levemente el paño con alcohol isopropílico al 70 % (o toallitas desinfectantes al 70-75 %, como las autorizadas por fabricantes), sin aplicar el líquido directamente sobre el dispositivo. Se limpia con movimientos suaves y se deja secar por completo.

Mallas y rejillas del altavoz (zona de salida del sonido)

Se utiliza un cepillo de cerdas suaves (preferentemente infantil) en seco para eliminar polvo y cerumen superficial.

Para suciedad más adherida, según recomendaciones actualizadas de Apple (2025-2026) para modelos recientes:

Se sumerge el cepillo en agua micelar (como Bioderma o Neutrogena , con PEG-6 glicéridos caprílicos/cápricos ).

Se frota suavemente en círculos sobre las mallas (sin presionar).

Se enjuaga el cepillo con agua destilada y se repite el proceso para eliminar residuos.

Se evita el alcohol directamente en estas zonas sensibles, aunque sí se permite en superficies externas.

Agujeros y rejillas pequeñas

Se limpia con cepillo suave en seco o aire comprimido a baja presión (desde 10-15 cm de distancia) para extraer partículas sin introducirlas más adentro. Nunca se emplean objetos punzantes, hisopos con punta dura ni se aplican líquidos directamente.

Precauciones imprescindibles

auriculares-limpieza-1