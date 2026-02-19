Cómo limpiar correctamente los auriculares inalámbricos para evitar casos de otitis

La limpieza frecuente de los auriculares inalámbricos resulta esencial para preservar la salud auditiva y prolongar la duración del dispositivo.
Mantener los auriculares libres de suciedad y humedad es clave para proteger la salud auditiva, prevenir molestias como la picazón y prolongar la vida útil del dispositivo.
El uso habitual, especialmente en modelos intrauditivos, genera acumulación de cerumen, sudor, polvo y bacterias, lo que puede comprometer la calidad del sonido y favorecer infecciones como la otitis externa o irritaciones en los oídos.
Almohadillas o puntas removibles (de silicona o espuma)
Se retiran y se lavan con agua tibia y jabón suave neutro. Se enjuagan bien y se dejan secar completamente al aire (al menos varias horas) antes de colocarlas nuevamente. No se utilizan jabones agresivos ni se introducen en lavavajillas.
Superficie externa del auricular y estuche de carga
Se emplea un paño suave de microfibra ligeramente humedecido con agua (o agua micelar para mayor precaución).
Para desinfectar, se humedece levemente el paño con alcohol isopropílico al 70 % (o toallitas desinfectantes al 70-75 %, como las autorizadas por fabricantes), sin aplicar el líquido directamente sobre el dispositivo. Se limpia con movimientos suaves y se deja secar por completo.
Se utiliza un cepillo de cerdas suaves (preferentemente infantil) en seco para eliminar polvo y cerumen superficial.
Para suciedad más adherida, según recomendaciones actualizadas de Apple (2025-2026) para modelos recientes:
Se sumerge el cepillo en agua micelar (como Bioderma o Neutrogena, con PEG-6 glicéridos caprílicos/cápricos).
Se frota suavemente en círculos sobre las mallas (sin presionar).
Se enjuaga el cepillo con agua destilada y se repite el proceso para eliminar residuos.
Se evita el alcohol directamente en estas zonas sensibles, aunque sí se permite en superficies externas.
Se limpia con cepillo suave en seco o aire comprimido a baja presión (desde 10-15 cm de distancia) para extraer partículas sin introducirlas más adentro. Nunca se emplean objetos punzantes, hisopos con punta dura ni se aplican líquidos directamente.
No se sumergen los auriculares ni el estuche en agua o líquidos.
No se utilizan objetos afilados, limpiadores abrasivos, blanqueadores, peróxido, solventes ni detergentes fuertes.
No se aplican líquidos directamente en altavoces, micrófonos o puertos.
No se emplea aire comprimido a alta presión ni fuentes de calor (secador, etc.).
Se deja secar completamente (al menos 2-24 horas si hubo humedad) antes de usar o cargar.
Con uso diario o deportivo: limpiar una vez por semana.
Con uso ocasional: cada dos semanas.