Tarta de crema galesa: la receta fácil e irresistible de un reconocido cocinero

100 g de manteca a temperatura ambiente

2 o 3 cucharadas colmadas de azúcar

1 huevo pequeño

1/2 taza de leche fría

Para el relleno:

700 g de crema doble

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharada colmada de almidón de maíz

Cómo preparar la tarta de crema galesa

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Edgardo Ríos, más conocido como "Mambrunense")

1. Preparar el relleno: colocar la crema doble en un recipiente para calentar. Incorporar las dos cucharadas de azúcar, la pizca de sal y la cucharada colmada de almidón de maíz.

Llevar al fuego y revolver de manera constante hasta que la preparación rompa el hervor y adquiera un espesamiento evidente. Retirar del fuego y dejar entibiar.

2. Elaborar la masa: en un bol, colocar la harina leudante, la manteca a temperatura ambiente y el azúcar. Integrar con la yema de los dedos hasta obtener un arenado y lograr que la manteca se incorpore a los ingredientes secos.

Agregar el huevo y la media taza de leche fría. Integrar presionando suavemente hasta formar un bollo uniforme. En este paso es importante no amasar, sino unir los ingredientes hasta que la masa quede formada.

3. Armar la base: dividir la masa en dos partes y reservar una porción ligeramente más grande para la base.

Espolvorear harina sobre la superficie de trabajo y estirar la masa con un palo de amasar hasta obtener un espesor de aproximadamente 4 mm.

Enmantecar un molde para tarta o una placa, preferentemente de 28 a 30 cm de diámetro. Colocar la masa sobre el molde y dejar que los bordes sobresalgan ligeramente.

4. Incorporar el relleno y cerrar la tarta: volcar el relleno de crema, ya tibio o frío, sobre la base.

Estirar la segunda parte de la masa y colocarla por encima para cubrir el relleno. Presionar los bordes para unir las dos capas de masa y retirar el excedente.

Antes de llevar la tarta al horno, realizar pequeños cortes en la tapa. Esto permite liberar el vapor y evita que la masa se infle demasiado durante la cocción.

De manera opcional, se puede espolvorear la superficie con una mínima cantidad de azúcar.

5. Hornear: precalentar el horno a 160 °C, con temperatura moderada-baja.

Hornear durante aproximadamente 35 minutos, con calor arriba y abajo, hasta que la masa esté cocida.

6. Enfriar y servir: una vez retirada del horno, dejar enfriar la tarta a temperatura ambiente.

Luego, llevarla a la heladera y mantenerla allí hasta el día siguiente. Este paso es fundamental para que el relleno alcance la consistencia adecuada.

La tarta de crema debe servirse bien fría.