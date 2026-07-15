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Tarta de chocolate y menta: la receta fácil para preparar un postre cremoso y con un sabor irresistible

Con una base casera, un relleno de chocolate intenso y un toque fresco de menta, esta tarta es ideal para compartir después de una comida o para acompañar el café. El paso a paso para hacerla en casa.

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Una tarta de chocolate y menta con base crocante y relleno cremoso

Una tarta de chocolate y menta con base crocante y relleno cremoso, ideal para preparar un postre casero diferente.

La tarta de chocolate y menta combina el sabor intenso del cacao con un toque fresco y aromático que aporta un contraste ideal. Su relleno cremoso, similar a una ganache, y una masa casera crocante la convierten en una excelente opción para preparar un postre diferente.

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Aunque tiene una presentación elegante, esta receta es fácil de preparar y solo requiere ingredientes básicos. Después del horneado, basta con dejar la tarta en la heladera para que el relleno tome consistencia y quede lista para servir.

Cómo hacer una tarta de chocolate y menta casera

Esta receta rinde una tarta de aproximadamente 20 centímetros de diámetro.

Ingredientes para la masa

  • 200 g de harina 0000
  • 60 g de azúcar
  • 100 g de manteca
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de polvo de hornear

Ingredientes para el relleno

  • 200 g de chocolate picado
  • 200 cc de crema de leche
  • 2 ramas de menta fresca (si no se consigue, puede reemplazarse por esencia de menta)

Paso a paso para preparar la masa

  • Colocar la harina 0000, el polvo de hornear, la manteca y el azúcar en un bol.
  • Mezclar hasta obtener una textura similar al arenado.
  • Incorporar el huevo y continuar mezclando hasta formar una masa homogénea.
  • Envolver la masa y llevarla a la heladera durante 30 minutos.

Cómo preparar y hornear la base de la tarta

Retirar la masa de la heladera, estirarla con un palo de amasar y colocarla en un molde para tarta de 20 centímetros de diámetro. Presionar bien los bordes y retirar el excedente.

Pinchar la base con un tenedor y llevar el molde al freezer durante 30 minutos. Luego cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada.

Cómo hacer el relleno cremoso de chocolate

Calentar la crema de leche junto con las ramas de menta fresca. Cuando rompa el hervor, retirar la menta y agregar el chocolate picado.

Dejar reposar la preparación durante cinco minutos y luego mezclar hasta obtener una crema lisa y brillante.

Verter el relleno sobre la base ya cocida y distribuirlo de manera uniforme.

Cuánto tiempo hay que dejar la tarta en la heladera antes de servir

Llevar la tarta de chocolate y menta a la heladera durante al menos dos horas para que el relleno tome consistencia y sea más fácil de cortar.

Al momento de servir, puede decorarse con hojas de menta fresca, chocolate rallado o virutas de chocolate. El resultado es un postre con una base crocante, un relleno suave y una combinación equilibrada entre la intensidad del cacao y un delicado toque refrescante.

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