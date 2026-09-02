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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:34 + 6 × (12 + 11) - 4 × 7 + 20.

Leé también Desafío matemático:casi nadie logra resolverlo en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 34 + 6 × 23 - 4 × 7 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 23 = 138 | 4 × 7 = 28

La expresión queda así: 34 + 138 - 28 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 138 = 172 |

172 - 28 = 144 |

144 + 20 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico depende de una decisión clave

Resultado final: 164

La trampa de este desafío está en tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque avanzan de izquierda a derecha sin detenerse en el paréntesis y en las multiplicaciones. Practicar con este tipo de problemas ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y disfrutar un rato de matemática en formato de juego.

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