Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:34 + 6 × (12 + 11) - 4 × 7 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:34 + 6 × (12 + 11) - 4 × 7 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 34 + 6 × 23 - 4 × 7 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 23 = 138 | 4 × 7 = 28
La expresión queda así: 34 + 138 - 28 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 138 = 172 |
172 - 28 = 144 |
144 + 20 = (?)
La trampa de este desafío está en tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Muchos fallan porque avanzan de izquierda a derecha sin detenerse en el paréntesis y en las multiplicaciones. Practicar con este tipo de problemas ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y disfrutar un rato de matemática en formato de juego.