En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Adam Bareiro
Boca
FÚTBOL

El sentido mensaje de Adam Bareiro a los hinchas de Boca tras su operación: "Vengo luchando con..."

Adam Bareiro fue operado con éxito de una hernia de disco lumbar, no jugará hasta 2027 y compartió un emotivo mensaje.

Banner Seguinos en google DESK
El sentido mensaje de Adam Bareiro a los hinchas de Boca tras su operación: Vengo luchando con...

El plano deportivo de Boca Juniors sumó una noticia compleja en el inicio de la semana. Adam Bareiro fue operado de manera exitosa este martes a causa de una hernia de disco lumbar. Luego de agotar las alternativas médicas para encarar un tratamiento conservador y evitar la intervención quirúrgica, el procedimiento se volvió inevitable. A raíz de los tiempos de rehabilitación, el delantero paraguayo no volverá a pisar las canchas hasta 2027, motivo por el cual decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido comunicado con los hinchas.

Leé también En su regreso a La Bombonera, Boca le ganó en la última jugada del partido a Lanús
Boca recibe a Lanús. (Foto: archivo).

El atacante detalló el calvario que le tocó atravesar en el último tiempo producto de severos inconvenientes físicos de forma consecutiva. "Queridos bosteros/as. Paso para dar mi versión y opinión de todo lo que me pasó. Vengo luchando hace más de tres meses con lesiones que nunca tuve en mi carrera y hoy me sacan de las canchas. Primero luché contra una rotura casi total del tendón del aductor y faltando días para volver apareció una hernia discal que hasta hoy no tiene explicación", expresó el futbolista en su descargo público.

Cómo se desencadenó el cuadro médico de Adam Bareiro en Boca

Las complicaciones físicas del delantero comenzaron durante el partido ante Huracán que marcó la eliminación del Xeneize del Torneo Apertura. En aquel compromiso, el paraguayo sufrió un doble desgarro que afectó el recto anterior del abdomen izquierdo y el complejo aductor, donde se produjo una rotura casi total del tendón.

Cuando encaraba la fase final de su puesta a punto para reaparecer frente a Sarmiento de Junín en la Copa Argentina, irrumpió la afección en la zona lumbar. A pesar de que se le practicaron bloqueos y diversos tratamientos especiales para aminorar los dolores, la respuesta favorable no llegó. En acuerdo con el cuerpo médico de la institución, se optó por el quirófano. "Peleé, sufrí y entrené con muchas molestias por más de un mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible", remarcó el jugador sobre el esfuerzo realizado.

Qué dijeron sus compañeros de plantel y cómo queda el ataque de Boca

Pese al duro momento profesional, el delantero cerró su publicación con una mirada de superación personal de cara al futuro: "La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y seguir peleando para ganar títulos. No tengo dudas que va a pasar todo esto. Hoy más que nunca, resiliente". La publicación recibió el respaldo inmediato de sus compañeros de equipo: Leandro Paredes le comentó "Fuerza mi loco", Milton Delgado le escribió "Vamos hermano", mientras que Ángel Romero le dedicó un emotivo "Vamos Zorrito querido".

Ante la baja prolongada de Bareiro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena modificó el esquema que venía utilizando Claudio Úbeda. El nuevo planteo táctico contempla a Miguel Merentiel como único centrodelantero referencia en el ataque. Como alternativas para el sector ofensivo aparecen Enner Valencia —incorporado por la directiva ante la lesión del atacante paraguayo— y Milton Giménez, quien perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico durante los últimos meses.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Adam Bareiro Boca
Notas relacionadas
Buenas noticias en Boca: los jugadores que recupera Arruabarrena para el cruce de Copa Argentina ante Vélez
Murió Carlos "Loco" Salinas: la leyenda que jugó en River y Boca e influyó en la llegada de Maradona al Xeneize
Preocupación en Boca: por qué operan a Adam Bareiro y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar