El sentido mensaje de Adam Bareiro a los hinchas de Boca tras su operación: "Vengo luchando con..."

El plano deportivo de Boca Juniors sumó una noticia compleja en el inicio de la semana. Adam Bareiro fue operado de manera exitosa este martes a causa de una hernia de disco lumbar. Luego de agotar las alternativas médicas para encarar un tratamiento conservador y evitar la intervención quirúrgica, el procedimiento se volvió inevitable. A raíz de los tiempos de rehabilitación, el delantero paraguayo no volverá a pisar las canchas hasta 2027, motivo por el cual decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido comunicado con los hinchas.