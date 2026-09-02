El sentido mensaje de Adam Bareiro a los hinchas de Boca tras su operación: "Vengo luchando con..."

Qué dijeron sus compañeros de plantel y cómo queda el ataque de Boca

Pese al duro momento profesional, el delantero cerró su publicación con una mirada de superación personal de cara al futuro: "La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y seguir peleando para ganar títulos. No tengo dudas que va a pasar todo esto. Hoy más que nunca, resiliente". La publicación recibió el respaldo inmediato de sus compañeros de equipo: Leandro Paredes le comentó "Fuerza mi loco", Milton Delgado le escribió "Vamos hermano", mientras que Ángel Romero le dedicó un emotivo "Vamos Zorrito querido".

Ante la baja prolongada de Bareiro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena modificó el esquema que venía utilizando Claudio Úbeda. El nuevo planteo táctico contempla a Miguel Merentiel como único centrodelantero referencia en el ataque. Como alternativas para el sector ofensivo aparecen Enner Valencia —incorporado por la directiva ante la lesión del atacante paraguayo— y Milton Giménez, quien perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico durante los últimos meses.