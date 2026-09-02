Desafío matemático:casi nadie logra resolverlo en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 × 11) + 8 × 6 - (30 - 11) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 × 11) + 8 × 6 - (30 - 11) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
15 × 11 = 165 | 30 - 11 = 19
La expresión queda así: 165 + 8 × 6 - 19 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 6 = 48
La expresión queda así: 165 + 48 - 19 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
165 + 48 = 213 |
213 - 19 = 194 |
194 + 12 = (?)
La expresión queda así: 206
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero efectiva.