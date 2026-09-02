Desafío matemático:casi nadie logra resolverlo en menos de 10 segundos

15 × 11 = 165 | 30 - 11 = 19

La expresión queda así: 165 + 8 × 6 - 19 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 165 + 48 - 19 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

165 + 48 = 213 |

213 - 19 = 194 |

194 + 12 = (?)

La expresión queda así: 206

Resultado final: 206

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero efectiva.