Nueva convocatoria de ANSES: habilitan segundo período de inscripciones

Becas progresar 2026. (Foto: archivo)

Qué necesitan los estudiantes para hacer el trámite

Para completar la solicitud es necesario tener una cuenta activa de Mi Argentina. Además, el estudiante debe contar con una caja de ahorro o una billetera virtual a su nombre para recibir el dinero de la beca.

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Progresar.

Una vez dentro del sistema, el estudiante debe ingresar con su CUIL y contraseña de Mi Argentina y completar la información requerida.

El formulario incluye una encuesta y datos vinculados con la trayectoria académica. Antes de confirmar la solicitud, es recomendable verificar que toda la información ingresada sea correcta.

Paso a paso para anotarse

Para realizar la inscripción hay que:

Entrar al sitio oficial de Progresar.

Elegir “Ingreso e inscripción por línea de beca” .

. Acceder con CUIL y contraseña de Mi Argentina.

Controlar los datos personales.

Completar la encuesta.

Incorporar la información académica solicitada.

Revisar el formulario.

Confirmar la inscripción.

Luego de completar el proceso, la postulación queda registrada y pasa a la instancia de evaluación.

Cuándo termina la segunda convocatoria de Progresar

Los estudiantes interesados tienen tiempo para realizar la inscripción hasta el 4 de septiembre de 2026.

Esta segunda etapa representa una nueva oportunidad tanto para quienes no hicieron el trámite en la primera convocatoria como para aquellos cuya solicitud fue rechazada y desean volver a postularse.

Por eso, quienes estén en condiciones de acceder al programa deben completar el formulario dentro del plazo establecido y revisar cuidadosamente los datos antes de enviarlo.