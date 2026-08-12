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Nueva convocatoria de ANSES: habilitan segundo período de inscripciones

La segunda convocatoria ya está habilitada y permite que nuevos estudiantes y quienes fueron rechazados en la primera etapa vuelvan a postularse. La fecha límite es el 4 de septiembre.

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Nueva convocatoria para Becas Progresar 2026: ANSES habilitó las inscripciones

Nueva convocatoria para Becas Progresar 2026: ANSES habilitó las inscripciones

Los estudiantes que quedaron afuera de la primera convocatoria de la Beca Progresar Obligatorio 2026 todavía tienen una nueva posibilidad. ANSES habilitó un segundo período de inscripción que comenzó el 10 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre.

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La nueva convocatoria también está dirigida a quienes no llegaron a realizar el trámite durante la primera etapa y ahora buscan acceder al acompañamiento económico que ofrece el programa para continuar sus estudios secundarios.

Quiénes pueden solicitar la Beca Progresar

La inscripción está destinada a estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas por el programa. Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.
  • Ser alumno regular.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país durante al menos dos años y DNI.
  • Pertenecer a un grupo familiar cuyos ingresos no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Cumplir con las condiciones académicas previstas por el Reglamento Progresar.
  • Participar de las actividades complementarias que establezca el programa.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según corresponda a la edad.

Existe una excepción para el requisito de ingresos: no se aplica a los jóvenes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Becas progresar 2026. (Foto: archivo)

Becas progresar 2026. (Foto: archivo)

Qué necesitan los estudiantes para hacer el trámite

Para completar la solicitud es necesario tener una cuenta activa de Mi Argentina. Además, el estudiante debe contar con una caja de ahorro o una billetera virtual a su nombre para recibir el dinero de la beca.

El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Progresar.

Una vez dentro del sistema, el estudiante debe ingresar con su CUIL y contraseña de Mi Argentina y completar la información requerida.

El formulario incluye una encuesta y datos vinculados con la trayectoria académica. Antes de confirmar la solicitud, es recomendable verificar que toda la información ingresada sea correcta.

Paso a paso para anotarse

Para realizar la inscripción hay que:

  • Entrar al sitio oficial de Progresar.
  • Elegir “Ingreso e inscripción por línea de beca”.
  • Acceder con CUIL y contraseña de Mi Argentina.
  • Controlar los datos personales.
  • Completar la encuesta.
  • Incorporar la información académica solicitada.
  • Revisar el formulario.
  • Confirmar la inscripción.

Luego de completar el proceso, la postulación queda registrada y pasa a la instancia de evaluación.

Cuándo termina la segunda convocatoria de Progresar

Los estudiantes interesados tienen tiempo para realizar la inscripción hasta el 4 de septiembre de 2026.

Esta segunda etapa representa una nueva oportunidad tanto para quienes no hicieron el trámite en la primera convocatoria como para aquellos cuya solicitud fue rechazada y desean volver a postularse.

Por eso, quienes estén en condiciones de acceder al programa deben completar el formulario dentro del plazo establecido y revisar cuidadosamente los datos antes de enviarlo.

En pocas palabras

  • Segunda Convocatoria: ANSES habilitó una nueva inscripción para Becas Progresar Obligatorio hasta el 4 de septiembre.
  • Requisitos Clave: Los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años, ser alumnos regulares y cumplir con condiciones socioeconómicas y académicas.
  • Proceso de Inscripción: El trámite es online a través de la plataforma Progresar, requiriendo cuenta de Mi Argentina y datos personales y académicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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