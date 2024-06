"Tengo suerte de estar viva": la revelación más fuerte de la cantante que superó dura enfermedad

En uno de los videos, la artista expresó su esperanza de estar libre de enfermedades cuando cumpla 30 años, en parte por su deseo de ser una madre activa para su pequeño hijo. "Me siento como una anciana", comentó mientras se frotaba las piernas con visible dolor. "Me dije a mí misma que me estoy dando dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma, y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta".

image.png Qué enfermedad tiene Halsey

Recientemente, Halsey lanzó la canción “The End”, en la que comparte detalles íntimos sobre su batalla contra la enfermedad. En una de las estrofas canta: "Cada dos años, un médico dice que estoy enferma, saca una nueva bolsa de trucos y luego me los ponen. Al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Cuando te conocí dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo".

Esta no es la primera vez que Halsey habla abiertamente sobre su salud. En 2022, reveló que padece el síndrome de Ehlers-Danlos, una condición que afecta la firmeza de la piel y el funcionamiento de las articulaciones; el síndrome de Sjögren, que impide la formación de lágrimas y saliva y causa sequedad en la boca; y el síndrome de activación de mastocitos, que puede desencadenar síntomas como anafilaxia, urticaria y dificultades respiratorias.

La valentía de Halsey al compartir su experiencia ha conmovido a sus seguidores y ha subrayado la importancia de la visibilidad y el apoyo en torno a enfermedades crónicas. Mientras enfrenta estos desafíos, la cantante continúa inspirando con su música y su resiliencia, recordándonos que cada día es una nueva oportunidad para luchar y agradecer.