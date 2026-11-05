Cómo ganar masa muscular: las cuatro claves que recomienda el doctor Sebastián La Rosa

1. Aplicar la sobrecarga progresiva y registrar los avances

La sobrecarga progresiva es uno de los principios fundamentales del entrenamiento de fuerza y cuenta con un sólido respaldo científico. Consiste en aumentar gradualmente la exigencia sobre los músculos a medida que el cuerpo se adapta al ejercicio.

Esto puede lograrse incrementando el peso levantado, la cantidad de repeticiones, el número de series o el control técnico de cada movimiento.

Para evaluar los resultados, La Rosa destaca la importancia de registrar los pesos, las repeticiones y el esfuerzo realizado en cada sesión. De esta manera, es posible comparar el rendimiento a lo largo del tiempo y comprobar si existe una evolución real, en lugar de depender de las sensaciones del día, que pueden variar según el cansancio o el estado físico.

2. Encontrar el volumen de entrenamiento adecuado

El volumen de entrenamiento hace referencia a la cantidad total de trabajo que se realiza por grupo muscular durante la semana. Una forma práctica de medirlo es contar las series efectivas, sin incluir las de calentamiento.

El médico explica que existen tres referencias para determinar cuánto trabajo necesita cada músculo:

Volumen Mínimo Efectivo (MEB): es la cantidad mínima de trabajo necesaria para generar un estímulo que permita comenzar a desarrollar masa muscular.

Volumen Máximo Adaptativo (MAB): es el rango en el que la mayoría de las personas puede conseguir progresos constantes. Según La Rosa, con frecuencia se ubica entre 12 y 20 series semanales por grupo muscular.

Volumen Máximo Recuperable (MRB): es el límite de trabajo que el organismo puede asimilar. Superarlo puede provocar una acumulación excesiva de fatiga, reducir el rendimiento y dificultar la recuperación de los tejidos.

Estos valores funcionan como referencias orientativas y no como cantidades obligatorias para todas las personas, ya que el volumen adecuado depende de factores como la experiencia, el nivel de entrenamiento y la capacidad individual de recuperación.

Además, La Rosa recomienda distribuir las series de cada grupo muscular a lo largo de la semana, en lugar de concentrarlas todas en una sola sesión. Esto permite mantener una mejor calidad técnica y administrar el esfuerzo de manera más eficiente.

3. Organizar el entrenamiento en distintas etapas

Repetir la misma rutina con idéntica intensidad y volumen durante todo el año puede favorecer el estancamiento, debido a la acumulación progresiva de fatiga.

Para evitarlo, el especialista propone aplicar la periodización del entrenamiento, que consiste en organizar el trabajo en bloques de varias semanas. Durante esos períodos, el estímulo aumenta progresivamente y se intercala con semanas de descarga.

Estas pausas planificadas permiten reducir la fatiga neuromuscular acumulada, favorecer la recuperación y evitar mesetas en el rendimiento. De esta manera, el organismo puede seguir adaptándose a las exigencias del entrenamiento.

4. Controlar la intensidad y dejar repeticiones en reserva

Llegar al fallo muscular absoluto en todas las series no es indispensable para conseguir hipertrofia. Según explica La Rosa, la evidencia comparativa indica que entrenar dejando entre una y dos repeticiones en reserva (RIR 1-2) puede generar ganancias musculares similares a las del fallo total, con un menor costo de fatiga.

Este método consiste en terminar una serie cuando todavía sería posible realizar una o dos repeticiones adicionales manteniendo una buena técnica.

El médico señala que esta referencia permite regular el esfuerzo, aunque no debe interpretarse como una exigencia idéntica para todos los ejercicios y niveles de entrenamiento. Las repeticiones en reserva también permiten ajustar la intensidad de acuerdo con el estado físico y la recuperación de cada día, sin exigir siempre el máximo esfuerzo.

Cómo organizar una rutina cuando hay poco tiempo

Para quienes disponen de apenas 40 o 45 minutos para entrenar, La Rosa recomienda priorizar los ejercicios compuestos y multiarticulares, como las sentadillas, el peso muerto y las dominadas. Estos movimientos involucran varios grupos musculares y permiten trabajar una mayor cantidad de masa muscular.

Después se pueden incorporar ejercicios accesorios de aislamiento para completar la rutina. Otra herramienta para aprovechar mejor el tiempo son las superseries, especialmente cuando se trabajan músculos secundarios.

En cuanto a la frecuencia, el médico aconseja entrenar cada grupo muscular al menos dos veces por semana, con una distribución que permita mantener la calidad de los ejercicios y respetar los períodos de recuperación.

Los mitos sobre el crecimiento muscular que hay que dejar atrás

La Rosa también aclara algunas creencias habituales que pueden llevar a organizar mal los entrenamientos:

El dolor muscular no significa que el ejercicio haya sido más efectivo: las molestias que aparecen al día siguiente, conocidas como agujetas, están relacionadas con la novedad del ejercicio o el daño tisular. Sin embargo, no son un indicador directo del crecimiento muscular ni de la efectividad de una rutina.

No es necesario cambiar los ejercicios constantemente: modificar la rutina cada pocas semanas con la intención de sorprender al músculo puede dificultar el seguimiento de los avances y la aplicación de la sobrecarga progresiva.

Entrenar durante más tiempo no garantiza mejores resultados: pasar dos horas en el gimnasio sin una planificación concreta puede ser ineficiente. En cambio, las sesiones enfocadas de entre 40 y 60 minutos, con series efectivas y una organización adecuada, permiten trabajar sin exceder la capacidad de recuperación del organismo.

En definitiva, el desarrollo muscular requiere mucho más que sumar horas de gimnasio o aumentar continuamente las cargas. La clave está en combinar un estímulo progresivo, un volumen adecuado y una intensidad bien controlada, sin descuidar el descanso que necesita el cuerpo para recuperarse.