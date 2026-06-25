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Terror en Disney: se filtró el video del niño que cayó de una atracción en pleno recorrido

Conmoción en Disney: video del momento en el que un menor tuvo un tremendo accidente en una atracción. Miralo.

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Terror en Disney: se filtró el video del niño que cayó de una atracción en pleno recorrido

Un impactante episodio ocurrido en uno de los parques de Disney quedó registrado en video y desató una fuerte polémica. Las imágenes muestran el dramático instante en el que un adolescente de 13 años termina fuera de la embarcación de una popular atracción acuática, en una situación que pudo haber terminado en tragedia.

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El hecho ocurrió en Tiana’s Bayou Adventure, una de las atracciones más visitadas de Disneyland, y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la tensión de las escenas.

Según trascendió, el menor cayó en la zona de descenso del recorrido luego de presuntamente salirse del bote en movimiento antes de una de las bajadas más pronunciadas del circuito.

Las imágenes difundidas muestran cómo el adolescente termina detrás de la embarcación en la que viajaba junto a su familia, generando momentos de desesperación entre los presentes.

A partir de allí comenzaron las preguntas. ¿El sistema de seguridad falló? ¿El menor no estaba correctamente ubicado? ¿Se soltó por sus propios medios? ¿Intentó levantarse cuando el bote todavía estaba en movimiento?

Por ahora, ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente.

Tras el incidente, la atracción fue cerrada de inmediato para que los equipos técnicos realizaran una inspección completa de las instalaciones.

Mientras tanto, el adolescente fue asistido por personal médico y trasladado a un hospital para ser evaluado. De acuerdo con los primeros reportes, no sufrió heridas de gravedad, aunque el susto fue enorme.

La investigación busca determinar exactamente qué ocurrió durante los segundos previos a la caída y si existió algún incumplimiento de los protocolos de seguridad.

Por el momento, Disney no difundió detalles concluyentes sobre las causas del incidente y las autoridades continúan analizando lo sucedido.

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