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La sorpresiva confesión de Pampita sobre sus casamientos fallidos: "Capaz por eso..."

La modelo Pampita se despachó con una curiosa reflexión acerca de sus bodas que no prosperaron con el correr de los años y sorprendió a sus compañeros de programa.

25 jun 2026, 10:45
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La sorpresiva confesión de Pampita sobre sus casamientos fallidos: Capaz por eso...

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Carolina Pampita Ardohain sorprendió a sus compañeros al aire al hacer una divertida confesión acerca de sus casamientos fallidos, primero con Martín Barrantes en 2002 -separándose en 2004- y luego con Roberto García Moritán en 2019, terminando la relación en 2024 en medio de un gran escándalo.

Fue en el contexto de una divertida conversación en el streaming Mundo Mundial (DGO) cuando la modelo contó que no bebe alcohol. "Nunca probé ningún tipo de alcohol, tomo solo limonada, lo mio es muy aburrido”, confesó.

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El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en una situación comprometedora en medio del Mundial 2026

El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en una situación comprometedora en medio del Mundial 2026.

Ante esa respuesta, el conductor Andy Kusnetzoff recordó haberla visto en varios eventos que coincidieron y se mostró sorprendido por esa revelación: “Te vi en mil brindis con gente importante en Fin de Año y con un champagne en la mano, nunca probó”.

"He probado cervezas sin alcohol porque representé a una marca pero me ponían sin alcohol”, comentó la modelo remarcando que nunca tomó bebidas alcohólicas.

Y ahí lanzó entre risas un inesperado comentario recordando sus bodas del pasado que no prosperaron con el correr de los años. “Siempre brindé sin alcohol, capaz por eso fue que me fue como me fue”, dijo Pampita con humor recordando así sus anteriores relaciones sentimentales que la marcaron a lo largo de su vida y desatando las risas de todos en el estudio.

Cabe recordar que tras separarse de Moritán y estar un tiempo sola, la modelo inició un romance con Martín Pepa, con quien atravesó algunas idas y vueltas y hoy continúan juntos disfrutando en Estados Unidos del Mundial 2026.

El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en el Mundial 2026

Pampita fue captada en una situación subida de tono con su pareja, Martín Pepa durante el Mundial 2026 y el material se viralizó en las redes sociales.

La pareja se convirtió en el centro de todas las miradas durante su estadía en Estados Unidos, donde disfrutan del Mundial 2026 junto a otros famosos que viajaron para alentar a la Selección Argentina.

En las últimas horas, un video de la pareja en una situación muy apasionada comenzó a circular en las redes sociales y no tardó en generar una fuerte repercusión entre los usuarios.

El material fue compartido por la cuenta del programa LAM en la red social X y muestra a la modelo y al polista intercambiando un intenso beso mientras viven de cerca el clima mundialista.

La publicación rápidamente se viralizó y cosechó miles de reproducciones, además de una catarata de comentarios. Junto al video, desde la cuenta del ciclo escribieron: “Pampita y Pepa a los besos mundialistas”, una frase que alcanzó para despertar el debate entre los seguidores de la conductora y modelo.

“¡Qué asfixiante! Pobre tipo”, “¿No están grandes para esto?” y “No asume la edad que tiene… queriéndose hacer la pendeja!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que cuestionaron la romántica escena a la vista de todos.

     

 

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