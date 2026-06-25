La sorpresiva confesión de Pampita sobre sus casamientos fallidos: "Capaz por eso..."

Y ahí lanzó entre risas un inesperado comentario recordando sus bodas del pasado que no prosperaron con el correr de los años. “Siempre brindé sin alcohol, capaz por eso fue que me fue como me fue”, dijo Pampita con humor recordando así sus anteriores relaciones sentimentales que la marcaron a lo largo de su vida y desatando las risas de todos en el estudio.

Cabe recordar que tras separarse de Moritán y estar un tiempo sola, la modelo inició un romance con Martín Pepa, con quien atravesó algunas idas y vueltas y hoy continúan juntos disfrutando en Estados Unidos del Mundial 2026.

El fogoso video de Pampita y Martín Pepa en el Mundial 2026

Pampita fue captada en una situación subida de tono con su pareja, Martín Pepa durante el Mundial 2026 y el material se viralizó en las redes sociales.

La pareja se convirtió en el centro de todas las miradas durante su estadía en Estados Unidos, donde disfrutan del Mundial 2026 junto a otros famosos que viajaron para alentar a la Selección Argentina.

En las últimas horas, un video de la pareja en una situación muy apasionada comenzó a circular en las redes sociales y no tardó en generar una fuerte repercusión entre los usuarios.

El material fue compartido por la cuenta del programa LAM en la red social X y muestra a la modelo y al polista intercambiando un intenso beso mientras viven de cerca el clima mundialista.

La publicación rápidamente se viralizó y cosechó miles de reproducciones, además de una catarata de comentarios. Junto al video, desde la cuenta del ciclo escribieron: “Pampita y Pepa a los besos mundialistas”, una frase que alcanzó para despertar el debate entre los seguidores de la conductora y modelo.

“¡Qué asfixiante! Pobre tipo”, “¿No están grandes para esto?” y “No asume la edad que tiene… queriéndose hacer la pendeja!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que cuestionaron la romántica escena a la vista de todos.