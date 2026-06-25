Los primeros siete eliminados del Mundial 2026: qué selecciones ya le dijeron adiós a la Copa del Mundo

En el caso de Jordania, la eliminación se consumó tras la derrota 2-1 frente a Argelia dentro del Grupo J, la zona que lidera la Selección Argentina de Lionel Scaloni con 6 puntos. El equipo asiático había comenzado en ventaja con un gol de Nizar Al Rashdan, pero no pudo sostener el resultado y terminó siendo superado por los tantos de Nadir Benbouali y Amine Gouiri. Al quedar con cero unidades frente a los 3 puntos que ostentan Austria y Argelia, Jordania se despidió de su primera participación histórica en una Copa del Mundo sin chances de aspirar a los mejores terceros.

Por su parte, Panamá también quedó sin opciones de clasificación tras la derrota por 1-0 ante Croacia en la segunda jornada del Grupo L, sumada a la caída del debut frente a Ghana. Aunque todavía le resta disputar su compromiso de la fase de grupos ante Inglaterra, el equipo canalero ya no tiene chances de avanzar a los 16avos de final debido a que británicos y africanos suman 4 puntos, mientras que Croacia los sigue con 3, dejándolos sin ventanas matemáticas de clasificación.