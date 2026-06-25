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Los primeros siete eliminados del Mundial 2026: qué selecciones ya le dijeron adiós a la Copa del Mundo

La Copa del Mundo ingresó en su última jornada de la fase de grupos y sentenció el destino de más de media docena de equipos. El repaso de los seleccionados que se quedaron sin posibilidades matemáticas y el impacto del reglamento de la FIFA.

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Los primeros siete eliminados del Mundial 2026: qué selecciones ya le dijeron adiós a la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ingresó en su etapa más dramática. Iniciada la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ya son siete las selecciones que están eliminadas de forma prematura: Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y República Checa. A pesar de que esta edición ampliada otorga boletos a los dieciseisavos de final a los mejores terceros, la combinación de resultados y el reglamento de la FIFA dejó sin margen a estos combinados.

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La despedida anticipada de la gran mayoría de estos equipos responde directamente al criterio de desempate implementado por la FIFA, el cual prioriza los enfrentamientos entre sí (desempate olímpico) antes que la diferencia de gol general. Debido a esto, perder el partido directo contra el rival inmediato de la zona transformó en una utopía cualquier intento de remontada en la jornada de cierre.

Qué selecciones quedaron eliminadas en los Grupos A, B, C, D y F

El desarrollo de la competencia fue implacable con varios equipos que arrastraban un andar complejo desde las dos primeras jornadas:

  • Haití (Grupo C): Fue el primero en quedarse oficialmente afuera tras la caída 0-3 ante Brasil. Los haitianos no sumaron puntos y quedaron detrás de la Verdeamarela, Marruecos (ambos con 4 unidades) y Escocia (3). Por el criterio de enfrentamiento directo, si Haití vence a Marruecos y los escoceses pierden con Brasil, la paridad en puntos con los europeos no le permitirá salir del cuarto puesto porque ya perdió con ellos.

  • Turquía (Grupo D): Quedó en el fondo sin unidades, detrás de Estados Unidos (6 puntos), Australia y Paraguay (ambos con 3). Aunque le ganen al conjunto de Mauricio Pochettino en la última fecha, tampoco podrán alcanzar a sus rivales debido a que perdieron previamente sus duelos ante australianos y paraguayos.

  • Túnez (Grupo F): Cierra la fase de grupos contra Países Bajos sin puntos, producto de las derrotas ante Suecia (1-5) y Japón (0-4). Una hipotética victoria tunecina combinada con una caída sueca ante los nipones no alterará su eliminación, ya que cayeron en el duelo directo contra Suecia.

  • Qatar (Grupo B): Ya iniciada la tercera fecha, fue el primer seleccionado en sumarse al lote de eliminados en esta jornada tras cosechar apenas un punto (empate 1-1 con Suiza en el debut). Posteriormente, perdió 6-0 con Canadá y, este martes, cayó 3-1 con Bosnia.

  • República Checa (Grupo A): Se transformó en el último integrante en prenderse a la lista de despedidos luego de perder por 3-0 frente a México en el arranque de la tercera fecha.

Cómo se consumaron las eliminaciones de Jordania y Panamá en el Mundial

Las historias de los representantes de Asia y Concacaf también se cerraron de forma matemática tras la segunda jornada, privándolos de toda ilusión en sus respectivos grupos:

En el caso de Jordania, la eliminación se consumó tras la derrota 2-1 frente a Argelia dentro del Grupo J, la zona que lidera la Selección Argentina de Lionel Scaloni con 6 puntos. El equipo asiático había comenzado en ventaja con un gol de Nizar Al Rashdan, pero no pudo sostener el resultado y terminó siendo superado por los tantos de Nadir Benbouali y Amine Gouiri. Al quedar con cero unidades frente a los 3 puntos que ostentan Austria y Argelia, Jordania se despidió de su primera participación histórica en una Copa del Mundo sin chances de aspirar a los mejores terceros.

Por su parte, Panamá también quedó sin opciones de clasificación tras la derrota por 1-0 ante Croacia en la segunda jornada del Grupo L, sumada a la caída del debut frente a Ghana. Aunque todavía le resta disputar su compromiso de la fase de grupos ante Inglaterra, el equipo canalero ya no tiene chances de avanzar a los 16avos de final debido a que británicos y africanos suman 4 puntos, mientras que Croacia los sigue con 3, dejándolos sin ventanas matemáticas de clasificación.

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