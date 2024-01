Tiene 19 hijos, cada uno de padres diferentes, para que el Estado la subsidie: "Es un negocio"

Embed

No obstante, lo que más llamó la atención es la explicación que Doña Martha dio sobre su decisión de tener tantos hijos con diferentes padres. En sus propias palabras, lo considera un "negocio".

“Yo lo tomo a esto, mami, como un negocio. Sí, prácticamente. La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño”, admitió. A partir de este apoyo financiero del Gobierno por cada uno de sus hijos, la mujer cree que obtiene alrededor de dos millones de pesos colombianos, algo más de 500 dólares mensuales.

La madre explicó que por sus hijos mayores recibe entre 300.000 y 320.000 pesos, mientras que por los más pequeños recibe un bono adicional de aproximadamente 120.000 pesos. A pesar de las críticas y la responsabilidad abrumadora, Doña Martha considera este "negocio" como rentable y se niega a dejar de quedar embarazada.

Casa_Martha.jpg La casa sonde Martha vive con sus hijos (Foto: Rashide Fria/ Cuartoscuro).

Sus dos hijos mayores ya no viven con ella, habiéndose independizado. Por ese motivo, la mujer se apoya en los hijos mayores para realizar las tareas mínimas del hogar. A pesar de las dificultades, ve el lado positivo y destaca la ayuda de los vecinos y la comunidad local.

En cuanto a su veinteavo hijo en camino, Doña Martha afirmó no conocer al padre ni tener intenciones de hacerlo, al tiempo que reveló que quedó embarazada tras asistir a una fiesta, donde conoció a un hombre, aunque no sabe nada acerca de él ni le interesa.

La mujer asegura que seguirá dando a luz hasta que su cuerpo "le dé", ya que sus hijos tienden a abandonar el hogar a medida que crecen: “Las niñas que ya tienen 12 o 13 años van creciendo, se van volviendo unas señoritas y me dejan sola, como hicieron los dos mayores. Me quedo sin las ayudas y fuera de eso me quedo sola”.

Por último, admitió que la educación no es su prioridad, ya que el hijo mayor trabaja para contribuir al sustento familiar.