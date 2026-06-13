Dramático rescate de una nena de 4 años que quedó colgando de una ventana en Londres

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La situación llegó a su punto más crítico segundos después. La nena perdió el agarre y cayó desde la cornisa, pero fue atrapada sobre el techo por el policía y el vecino que participaban del operativo improvisado, evitando una tragedia que parecía inevitable. Según informaron medios británicos, la menor no sufrió heridas y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres, los agentes recibieron el alerta alrededor de las 15:20 y acudieron de inmediato al lugar tras ser notificados sobre una niña en grave riesgo de caída.

Las primeras reconstrucciones indican que la pequeña permaneció colgada durante al menos nueve minutos, un lapso que pareció eterno para quienes siguieron la escena desde la calle y que terminó con un rescate que muchos ya califican como milagroso.

el-momento-exacto-donde-la-nena-es-rescatada-foto-x-mundovivo-BOLUB6UUINA2XI777JA6KRNU2A El momento exacto donde la nena es rescatada. (Foto: X / @mundo__vivo)

Un video viral que conmocionó a las redes

Las imágenes del rescate se multiplicaron rápidamente en redes sociales y medios internacionales. Miles de usuarios destacaron la rápida reacción de los vecinos y de la policía, cuya intervención fue clave para evitar una tragedia.

El episodio generó conmoción en el Reino Unido y volvió a poner el foco en los riesgos de seguridad en viviendas con niños pequeños, especialmente en edificios de varios pisos.