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Dramático rescate de una nena de 4 años que quedó colgando de una ventana en Londres

Un policía y un vecino lograron atraparla cuando cayó sobre el techo de un local. El episodio quedó registrado por un testigo.

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Una nena de 4 años quedó colgando de una ventana y fue rescatada segundos antes de caet. (Foto: captura @mundo__vivo)

Una nena de 4 años quedó colgando de una ventana y fue rescatada segundos antes de caet. (Foto: captura @mundo__vivo)

Una escena que pudo terminar en tragedia mantuvo en vilo a decenas de personas en Londres. Una nena de apenas 4 años quedó colgando de la ventana de un edificio sobre Ilford High Road y estuvo a segundos de caer al vacío desde varios metros de altura.

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El dramático episodio ocurrió durante la tarde del martes y fue presenciado por vecinos, comerciantes y peatones que observaban con desesperación cómo la menor permanecía suspendida sobre la fachada de una casa de empeños, aferrándose a una cornisa mientras intentaba no caer.

Las impactantes imágenes fueron grabadas por un testigo y rápidamente se viralizaron en redes sociales. En el video se puede ver a la niña colgada en uno de los pisos superiores del edificio mientras varias personas intentaban organizar un rescate de emergencia.

En medio de la tensión, una mujer se asomó por una ventana ubicada justo debajo de la menor e intentó alcanzarla con una mano mientras le hablaba para tranquilizarla. Al mismo tiempo, un vecino sin remera y un agente de policía treparon al techo del local comercial situado bajo la ventana para tratar de interceptarla en caso de que se soltara.

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La situación llegó a su punto más crítico segundos después. La nena perdió el agarre y cayó desde la cornisa, pero fue atrapada sobre el techo por el policía y el vecino que participaban del operativo improvisado, evitando una tragedia que parecía inevitable. Según informaron medios británicos, la menor no sufrió heridas y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres, los agentes recibieron el alerta alrededor de las 15:20 y acudieron de inmediato al lugar tras ser notificados sobre una niña en grave riesgo de caída.

Las primeras reconstrucciones indican que la pequeña permaneció colgada durante al menos nueve minutos, un lapso que pareció eterno para quienes siguieron la escena desde la calle y que terminó con un rescate que muchos ya califican como milagroso.

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El momento exacto donde la nena es rescatada. (Foto: X / @mundo__vivo)

El momento exacto donde la nena es rescatada. (Foto: X / @mundo__vivo)

Un video viral que conmocionó a las redes

Las imágenes del rescate se multiplicaron rápidamente en redes sociales y medios internacionales. Miles de usuarios destacaron la rápida reacción de los vecinos y de la policía, cuya intervención fue clave para evitar una tragedia.

El episodio generó conmoción en el Reino Unido y volvió a poner el foco en los riesgos de seguridad en viviendas con niños pequeños, especialmente en edificios de varios pisos.

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