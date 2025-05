Tinder cambia las reglas del juego: las nuevas normas que nadie te avisó y ya están en marcha

Desde ahora, Tinder enfatiza que cada persona puede tener una única cuenta activa. No está permitido crear perfiles múltiples ni permitir el uso compartido. Esta regla, que antes era más ambigua, ahora se muestra con mayor claridad en un nuevo apartado específico.

Estafas y dinero: un recordatorio esencial

Un punto que se reitera en la actualización es el alerta sobre fraudes. Si alguien te pide dinero, te invita a invertir o intenta obtener tus datos bancarios o personales, es muy probable que se trate de una estafa. Tinder no quiere convertirse en tierra fértil para manipulaciones financieras ni fraudes amorosos disfrazados.

Privacidad ante todo: lo que se puede y lo que no

Una de las novedades de Tinder que más atención genera es la nueva orientación sobre privacidad. Puedes hablar sobre la persona con la que estás saliendo con amigos o familiares, pero no debes publicar su información personal en ningún espacio público. Esta norma busca frenar casos de exposición malintencionada o venganza digital.

Lo que está fuera de los límites en conversaciones

La aplicación también amplía los criterios de respeto e inclusión: está absolutamente prohibido denunciar o atacar a alguien por su identidad. Esto incluye raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, tipo de cuerpo o cualquier otra característica personal. Tinder aclara que se añadieron más detalles para ampliar la protección a grupos históricamente vulnerables.

Nuevas normas, mismo objetivo: cuidarnos entre todos

El equipo de Tinder recuerda que las mismas reglas aplican tanto para interacciones entre usuarios como para comunicaciones con su equipo de soporte o con cualquier miembro del conglomerado Match Group. En todos los casos, se espera un trato respetuoso y libre de abuso.

Contenido sexual: lo que sí y lo que no

No se permiten imágenes explícitas ni mensajes sexualmente explícitos en los perfiles públicos. En chats privados, esos temas pueden abordarse siempre que haya consentimiento mutuo. La clave está en el respeto por los límites y la comodidad de la otra persona.

Comercio y redes sociales: fuera del match

Tinder no es un canal para promocionar productos, conseguir seguidores o buscar ingresos. También queda fuera de los límites cualquier actividad comercial o relación compensada, incluidas las famosas “sugar relationships”. Quien lo use con esos fines puede ser expulsado de la plataforma.

Identidad auténtica, sin imposturas

Otro punto reforzado en las nuevas reglas es la prohibición de perfiles falsos. No se puede fingir ser otra persona, ni siquiera como juego. Tinder insiste en que los usuarios deben mostrar su verdadera identidad y actuar con honestidad.

Conversaciones sanas, sin violencia verbal

Hablar con extraños puede generar malentendidos, pero eso no justifica conductas como acoso, intimidación, amenazas o extorsión. Estas prácticas están prohibidas y pueden tener consecuencias graves dentro y fuera de la plataforma.

El odio no tiene lugar en Tinder

Tinder deja claro que no tolerará ningún tipo de odio, discriminación o violencia basada en características personales. Si alguien no te gusta, desliza hacia la izquierda y continúa. No denuncies sin motivo real. Las denuncias maliciosas también pueden sancionarse.

Autocuidado como primera respuesta

Si sufriste algún daño a través de Tinder, la recomendación es que primero te enfoques en tu bienestar. Después, si lo necesitas, puedes contactar a la plataforma para informar lo ocurrido y buscar apoyo. Tinder asegura estar comprometido en acompañar a quienes hayan sido víctimas de comportamientos dañinos.

Solo para mayores de edad

Tinder es exclusivamente para personas mayores de 18 años. No se permiten imágenes de menores, ni siquiera si son fotos tuyas de la infancia. Esto forma parte del compromiso con la seguridad y la legalidad.

No hay lugar para actividades ilegales

Tinder no permitirá el uso de su plataforma para vender drogas, productos falsificados ni participar en actividades ilegales. Cualquier vínculo con la trata de personas o el daño a menores será reportado a las autoridades y perseguido judicialmente.

Tu cuenta, tu responsabilidad

Cada cuenta es personal e intransferible. Si compartes tu acceso o creas múltiples perfiles, estás violando los términos de uso. Tinder busca garantizar la trazabilidad de cada cuenta para proteger la experiencia de todos los usuarios.

No publiques lo que no es tuyo

No puedes publicar imágenes o contenido ajeno sin consentimiento. Esto incluye capturas de pantalla, mensajes privados o contenidos protegidos por derechos de autor. La privacidad y el respeto por el trabajo de otros son ahora más relevantes que nunca.

Prohibido manipular o abusar del sistema

Desde ahora, cualquier intento de usar tecnologías externas para obtener ventajas, como modificar funciones, crear cuentas en masa o difundir información falsa, será motivo de sanción. También se penalizarán las denuncias falsas y las actitudes agresivas contra el soporte técnico.

Mantente activo para no desaparecer

Tinder puede eliminar tu cuenta por inactividad si pasan más de dos años sin iniciar sesión. La presencia constante no solo mantiene tu perfil visible, sino que también asegura que la comunidad esté formada por personas realmente interesadas en interactuar.

Habla, denuncia, actúa

Si algo o alguien te genera incomodidad o sufrimiento, Tinder te anima a usar las herramientas de denuncia. Todas las quejas se tratan con confidencialidad y pueden servir para proteger a otras personas. La participación activa de los usuarios es fundamental para mantener la comunidad segura.