Sin embargo, el consejo no solo no ayudó, sino que saturó a Juan Pablo, quien más tarde expresó su molestia en una charla con Devi: “Siento que Selva me hace mala prensa queriendo ayudarme”.

Lo que parecía una charla de apoyo se convirtió en un nuevo foco de tensión dentro de la casa. Juan Pablo, al borde de la eliminación, se siente presionado y expuesto, y lo que Selva buscaba como una muestra de fortaleza, él lo interpretó como una estrategia para manipular su imagen frente al público.