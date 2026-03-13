Torta Argentina de Dolores: la receta de Estefi Colombo para hacer el clásico de 25 capas en casa

Para el relleno: dulce de leche repostero (fundamental para que mantenga la estructura).

Para la cubierta: azúcar impalpable y gotas de jugo de limón exprimido.

Torta Argentina de Dolores: cómo lograr las 25 capas

Embed

El secreto de esta torta, según explica Colombo, reside en la técnica de estirado y el horneado veloz, para que cada disco mantenga su humedad.

Preparación de la masa:

Se comienza batiendo la manteca con la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el azúcar hasta formar una crema blanca. Luego se agregan los huevos y finalmente la harina leudante, mezclando rápidamente hasta integrar todo.

Un truco clave que menciona Estefi es pesar la masa y dividirla en 25 partes iguales antes de cocinar, para que todos los discos queden simétricos. Cada porción se extiende de forma circular sobre papel manteca o plancha de silicona y se lleva a un horno precalentado a 180-200 °C por apenas 3 o 4 minutos, o hasta que las puntas estén levemente doradas.

Armado y prensado:

Se intercalan las capas de masa con capas muy finas de dulce de leche. Una vez terminada la torre, es vital colocar un separador con un peso encima y llevarla a la heladera entre una y dos horas para que gane firmeza antes de cubrirla.

Glaseado final:

Con la torta ya fría, se prepara un glaseado mezclando azúcar impalpable con jugo de limón. Se enmascara toda la torta, se deja secar y ya está lista para disfrutar de cada bizcocho finito y humedecido.