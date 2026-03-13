Torta Argentina de Dolores: la receta de Estefi Colombo para hacer el clásico de 25 capas en casa

La Torta Argentina de Dolores es mucho más que un postre; es una verdadera leyenda de la pastelería que se destaca por su imponente estructura de 25 capas extrafinas.
La reconocida pastelera Estefi Colombo compartió el paso a paso para preparar la tradicional Torta Argentina de Dolores, un ícono de la pastelería local.
La reconocida pastelera Estefi Colombo compartió el paso a paso para preparar la tradicional Torta Argentina de Dolores, un ícono de la pastelería local.
La Torta Argentina de Dolores es mucho más que un postre; es una verdadera leyenda de la pastelería que se destaca por su imponente estructura de 25 capas extrafinas.
En su canal de YouTube, la reconocida pastelera Estefi Colombo presenta esta receta como un desafío artesanal que recompensa con un sabor inigualable. Según describe la propia cocinera, el resultado de este trabajo minucioso es una delicia que “sin dudas es un camino de ida” y que, al probarla, asegura: “Cierro los ojos y me traslada a mi infancia”.
Para realizar esta preparación en casa, los elementos necesarios son:
Para la masa: manteca (cortada en cubos), azúcar, esencia de vainilla, ralladura de limón, huevos a temperatura ambiente y harina leudante.
Para el relleno: dulce de leche repostero (fundamental para que mantenga la estructura).
Para la cubierta: azúcar impalpable y gotas de jugo de limón exprimido.
El secreto de esta torta, según explica Colombo, reside en la técnica de estirado y el horneado veloz, para que cada disco mantenga su humedad.
Preparación de la masa:
Se comienza batiendo la manteca con la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el azúcar hasta formar una crema blanca. Luego se agregan los huevos y finalmente la harina leudante, mezclando rápidamente hasta integrar todo.
Un truco clave que menciona Estefi es pesar la masa y dividirla en 25 partes iguales antes de cocinar, para que todos los discos queden simétricos. Cada porción se extiende de forma circular sobre papel manteca o plancha de silicona y se lleva a un horno precalentado a 180-200 °C por apenas 3 o 4 minutos, o hasta que las puntas estén levemente doradas.
Armado y prensado:
Se intercalan las capas de masa con capas muy finas de dulce de leche. Una vez terminada la torre, es vital colocar un separador con un peso encima y llevarla a la heladera entre una y dos horas para que gane firmeza antes de cubrirla.
Glaseado final:
Con la torta ya fría, se prepara un glaseado mezclando azúcar impalpable con jugo de limón. Se enmascara toda la torta, se deja secar y ya está lista para disfrutar de cada bizcocho finito y humedecido.