Infantino buscó una foto histórica de la FIFA y todo terminó en un momento súper incómodo

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, rechazó de manera tajante estrechar la mano de su par israelí, Basim Sheikh Suliman, pese a la insistencia del titular de la FIFA.

Incluso cuando Infantino intentó acercarlos físicamente, Rajoub se mantuvo firme, expresó su desacuerdo en voz alta y abandonó el escenario, dejando una imagen cargada de tensión.

Un conflicto que venía escalando dentro de la FIFA

El episodio no fue aislado. El trasfondo del conflicto se arrastra desde hace meses dentro de la propia FIFA, en medio de reclamos cruzados.

La delegación palestina había solicitado sanciones contra Israel por la participación de clubes ubicados en asentamientos de Cisjordania, una medida que finalmente fue descartada por el organismo.

Desde la FIFA argumentaron que se trata de una situación jurídica compleja y aún sin resolución, lo que evitó una sanción directa.

Frente a esto, Rajoub anticipó que llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y denunció “vulneraciones sistemáticas”.

Incómodo momento de Infantino 2 Durante el cierre del evento en Canadá, Gianni Infantino convocó al escenario a los representantes de Israel y Palestina con la intención de que compartieran un saludo simbólico. (Foto: Reuters)

Las declaraciones que profundizaron la polémica

Tras el Congreso, el dirigente palestino redobló su postura con declaraciones contundentes: “¿Cómo puedo darle la mano a alguien que representa a un gobierno fascista y racista?”, lanzó ante los medios.

Además, cuestionó el rol de Israel dentro del fútbol internacional y sostuvo que “debería ser sancionado por violar los estatutos y los derechos humanos”.

Desde el lado israelí, en cambio, evitaron confrontar directamente. El secretario general interino, Yariv Teper, expresó: “Nuestra misión es promover el fútbol y un futuro mejor para todas las regiones”.

Un cierre incómodo para la FIFA

Tras el fallido intento, Infantino tomó el micrófono y buscó recomponer la situación con un mensaje conciliador: “Trabajemos juntos para dar esperanza a los niños”, pidió.

Sin embargo, la escena dejó en evidencia que el gesto no estaba consensuado y expuso las dificultades del organismo para mediar en un conflicto que excede lo deportivo.

El episodio, lejos de cerrar con una imagen de unidad, terminó reflejando las tensiones geopolíticas que atraviesan al fútbol internacional.