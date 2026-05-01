Infantino buscó una foto histórica de la FIFA y todo terminó en un momento súper incómodo

Un momento de alta tensión diplomática y deportiva marcó el cierre del Congreso de la FIFA en Vancouver, donde un gesto impulsado por Gianni Infantino terminó en un rechazo público que dejó al descubierto la profunda grieta entre Israel y Palestina.
Un intento de mostrar unidad en el Congreso de la FIFA terminó en un tenso episodio que expuso un conflicto internacional y dejó al descubierto las dificultades del organismo para mediar en una disputa que atraviesa al fútbol mundial.
Durante el cierre del evento en Canadá, Gianni Infantino convocó al escenario a los representantes de Israel y Palestina con la intención de que compartieran un saludo simbólico. (Foto: Reuters)
Un momento de alta tensión diplomática y deportiva marcó el cierre del Congreso de la FIFA en Vancouver, donde un gesto impulsado por Gianni Infantino terminó en un rechazo público que dejó al descubierto la profunda grieta entre Israel y Palestina.
El intento del presidente del organismo de forzar una imagen de unidad en la previa del Mundial 2026 no prosperó y derivó en una escena incómoda que recorrió el mundo.
Durante el cierre del evento en Canadá, Gianni Infantino convocó al escenario a los representantes de Israel y Palestina con la intención de que compartieran un saludo simbólico. Sin embargo, la situación se desmoronó en cuestión de segundos.
El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, rechazó de manera tajante estrechar la mano de su par israelí, Basim Sheikh Suliman, pese a la insistencia del titular de la FIFA.
Incluso cuando Infantino intentó acercarlos físicamente, Rajoub se mantuvo firme, expresó su desacuerdo en voz alta y abandonó el escenario, dejando una imagen cargada de tensión.
El episodio no fue aislado. El trasfondo del conflicto se arrastra desde hace meses dentro de la propia FIFA, en medio de reclamos cruzados.
La delegación palestina había solicitado sanciones contra Israel por la participación de clubes ubicados en asentamientos de Cisjordania, una medida que finalmente fue descartada por el organismo.
Desde la FIFA argumentaron que se trata de una situación jurídica compleja y aún sin resolución, lo que evitó una sanción directa.
Frente a esto, Rajoub anticipó que llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y denunció “vulneraciones sistemáticas”.
Tras el Congreso, el dirigente palestino redobló su postura con declaraciones contundentes: “¿Cómo puedo darle la mano a alguien que representa a un gobierno fascista y racista?”, lanzó ante los medios.
Además, cuestionó el rol de Israel dentro del fútbol internacional y sostuvo que “debería ser sancionado por violar los estatutos y los derechos humanos”.
Desde el lado israelí, en cambio, evitaron confrontar directamente. El secretario general interino, Yariv Teper, expresó: “Nuestra misión es promover el fútbol y un futuro mejor para todas las regiones”.
Tras el fallido intento, Infantino tomó el micrófono y buscó recomponer la situación con un mensaje conciliador: “Trabajemos juntos para dar esperanza a los niños”, pidió.
Sin embargo, la escena dejó en evidencia que el gesto no estaba consensuado y expuso las dificultades del organismo para mediar en un conflicto que excede lo deportivo.
El episodio, lejos de cerrar con una imagen de unidad, terminó reflejando las tensiones geopolíticas que atraviesan al fútbol internacional.