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Dieron por muerto a un ex Gran Hermano y se generó una conmoción total entre sus fanáticos

Se trata de uno de los participantes que más ruido en la edición 2023 de Gran Hermano, quien debió salir a tranquilizar a su enorme fandom luego de circular una fuerte versión sobre su muerte. Enterate de quién se trata.

20 may 2026, 15:28
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Con casi 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Emma Vich debió salir a desmentir su muerte luego de que comenzase a circular esa falsa noticia. Así, el ex Gran Hermano 2023 no dudó en grabar un video desde sus historias virtuales para llevar tranquilidad a sus familiares y amigos.

"Hola gente estoy vivo. Si ven las noticias que dicen que pasé al otro lado... ¡Estoy vivo!", comenzó expresando con calma pero firme el influencer cordobés. Al tiempo que se manifestó en contra de este tipo chistes de mal gusto. "No a ese tipo de mentiras y fakes news, porque son horribles. Hay familia atrás, hay amigos, hay gente...", dejó en claro.

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"Chicos estoy en Buenos Aires, estoy bien, estoy haciendo contenido y estoy haciendo laburos. O sea, fin. Beso. Gracias a la gente que me escribió y se preocupó. Pero no hagan más eso, no está bueno", concluyó entonces el finalista que le disputó la final al uruguayo Bautista Mascia, quien finalmente se consagró campeón de aquella edición Gran Hermano bajo la conducción de Santiago del Moro.

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Cómo fue el paso de Emma Vich por la casa de Gran Hermano que le dio popularidad

Vale recordar que Emma Vich fue uno de los participantes que más dio que hablar en Gran Hermano 2023 gracias a su personalidad explosiva, su costado histriónico y una historia de vida que logró conmover al público.

Desde su ingreso a la casa, Emma se destacó por generar contenido constantemente. Sus bailes, ocurrencias y escenas cargadas de humor lo transformaron en uno de los personajes más entretenidos y comentados de la edición. Además, su fuerte presencia en redes sociales hizo que muchas de sus frases y reacciones se volvieran virales.

Pero su paso por el reality no estuvo exento de polémicas. El participante protagonizó intensos cruces con varios compañeros y quedó en el centro de distintas tensiones dentro de la convivencia. Algunas situaciones relacionadas con acusaciones de maltrato en ciertas dinámicas y conflictos por comida generaron gran repercusión tanto dentro como fuera del programa.

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Al mismo tiempo, Emma mostró un costado mucho más sensible al compartir detalles de su historia personal. Sus relatos sobre las adicciones, los momentos difíciles que atravesó y el rol que tuvo el amor en su recuperación conectaron rápidamente con la audiencia, que acompañó su evolución durante el certamen.

Gracias a su capacidad para combinar emoción, show y conflicto, logró mantenerse como uno de los protagonistas indiscutidos de la temporada. Sus participaciones en juegos, galas y momentos decisivos lo ayudaron a consolidar una imagen fuerte dentro del reality.

La llegada a las instancias finales y el subcampeonato terminaron de confirmar el impacto que tuvo en Gran Hermano 2023. Tras su salida de la casa, Emma Vich continuó creciendo como figura mediática y se convirtió en uno de los ex participantes más recordados de la edición.

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