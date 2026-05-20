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Por qué el brócoli es tan bueno para la salud: qué beneficios tiene y cómo consumirlo

El brócoli concentra una alta densidad de nutrientes y compuestos bioactivos que lo ubican entre los vegetales más estudiados en el campo de la alimentación saludable.

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El brócoli concentra una alta densidad de nutrientes y compuestos bioactivos que lo ubican entre los vegetales más estudiados en el campo de la alimentación saludable.

El brócoli concentra una alta densidad de nutrientes y compuestos bioactivos que lo ubican entre los vegetales más estudiados en el campo de la alimentación saludable.

El brócoli, o brécol, pertenece a la familia de las brasicáceas (o crucíferas) y se caracteriza por su alta densidad nutricional. Contiene compuestos bioactivos y nutrientes que distintos estudios analizan dentro del campo de la alimentación saludable y la medicina preventiva.

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Este vegetal contiene glucosinolatos, que al metabolizarse originan sulforafano. Estas sustancias intervienen en mecanismos celulares como la protección del ADN, la activación de enzimas de desintoxicación, la apoptosis celular y la inhibición de la formación de vasos sanguíneos en modelos experimentales.

Diversos estudios observacionales encontraron relación entre el consumo de crucíferas y una reducción del riesgo de algunos tipos de cáncer. Un trabajo realizado en poblaciones europeas, entre ellas italianas y suizas, registró una asociación cercana al 17% menos riesgo de cáncer de mama en personas con ingesta regular frente a quienes no consumían o lo hacían de forma ocasional.

Otros análisis exploran posibles vínculos con cáncer de próstata, colon y estómago, con resultados variables según el tipo de estudio y la población evaluada.

Nutrientes del brócoli y funciones en el organismo

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El brócoli aporta zinc, folatos (vitamina B9) y selenio, nutrientes implicados en la protección del ADN, la función de la tiroides y procesos de reproducción celular.

También contiene vitaminas del complejo B (B1, B2, B3 y B6), que intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso, junto con magnesio, relacionado con la actividad neuromuscular.

En el sistema cardiovascular, su contenido de fibra se asocia con la disminución de la absorción de colesterol LDL. Sus antioxidantes y sustancias antiinflamatorias se vinculan con la modulación del estrés oxidativo.

Incluye además luteína, zeaxantina y betacarotenos (vitamina A), relacionados con la salud ocular. También aporta vitamina C, vitamina E, vitamina K, calcio, fósforo, hierro y proteínas.

Cómo se debe consumir el brócoli para aprovechar sus beneficios

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La vitamina C y parte de los glucosinolatos pueden disminuir con la cocción prolongada o el hervor intenso. El método al vapor durante aproximadamente 5 a 6 minutos conserva mejor su contenido nutricional. También puede consumirse salteado, al horno a baja temperatura o crudo.

En el consumo sin cocción, en personas con hipotiroidismo se recomienda moderación por la presencia de compuestos goitrógenos que pueden interferir con la absorción de yodo. Este efecto disminuye con la cocción.

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