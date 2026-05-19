Pastelitos caseros del 25 de Mayo: cómo hacerlos sabrosos, crujientes y fáciles

Ingredientes necesarios

Para la masa: harina, manteca, sal y agua.

Para el hojaldrado: manteca extra y maicena.

Para el relleno: dulce de membrillo o dulce de batata cortado en cubitos.

Para la cocción y decoración: grasa vacuna (preferentemente) o aceite, almíbar y granas de colores.

Paso a paso para la elaboración de los pastelitos caseros

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Preparación de la masa: integrar la harina, la manteca, la sal y el agua hasta formar un bollo liso. Aunque al comienzo puede resultar pegajosa, el amasado ayudará a darle una textura más suave. Luego, dejar descansar durante 30 minutos.

El proceso de hojaldrado:

Estirar la masa en forma rectangular.

en forma rectangular. Pincelar con manteca, espolvorear maicena y llevar ambos extremos hacia el centro.

y llevar ambos extremos hacia el centro. Repetir el procedimiento con más manteca y maicena, retirando el excedente antes de doblar nuevamente.

Realizar una última capa de manteca y maicena y volver a plegar.

Estirar apenas con palo de amasar y llevar a la heladera por otros 30 minutos.

Armado de los pastelitos:

Enharinar la mesada y estirar la masa hasta alcanzar un grosor similar al de un disco de empanada.

hasta alcanzar un grosor similar al de un disco de empanada. Cortar cuadrados de aproximadamente 8x8 centímetros.

Colocar un cubo de dulce en el centro, cubrir con otro cuadrado de masa y presionar los pliegues para darles su forma característica.

Cocción:

Calentar la grasa vacuna o el aceite a temperatura media. Durante la fritura, ayudarse con un tenedor para que las capas del hojaldre se abran y se formen los clásicos pliegues crocantes.

Terminación: una vez dorados, retirar los pastelitos, pincelarlos con almíbar y decorar con granas para darles el toque final.