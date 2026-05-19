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Pastelitos caseros del 25 de Mayo: cómo hacerlos sabrosos, crujientes y fáciles

Una de las recetas más tradicionales de las fechas patrias vuelve a ganar protagonismo este 25 de Mayo. Paso a paso, cómo preparar pastelitos hojaldrados caseros con dulce de membrillo o batata, bien crocantes y con pocos ingredientes.

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Los pastelitos hojaldrados son uno de los clásicos infaltables del 25 de Mayo

Los pastelitos hojaldrados son uno de los clásicos infaltables del 25 de Mayo

Cada 25 de Mayo, fecha en la que se conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio de 1810, las comidas tradicionales vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Entre locros, empanadas y chocolate caliente, los clásicos pastelitos hojaldrados son uno de los infaltables de la celebración patria y una de las recetas más elegidas para acompañar el mate durante el feriado.

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Crocantes por fuera, dulces por dentro y con ese toque casero inconfundible, estos pastelitos pueden prepararse con ingredientes simples y rendir cerca de 18 unidades rellenas de dulce de membrillo o batata.

El secreto está en el hojaldre y en una fritura cuidadosa para lograr que las capas se abran y queden bien aireadas. A continuación, el paso a paso completo para hacerlos en casa. La receta se encuentra en el canal de YouTube de la pastelera Melanie Díaz.

Ingredientes necesarios

Para la masa: harina, manteca, sal y agua.

Para el hojaldrado: manteca extra y maicena.

Para el relleno: dulce de membrillo o dulce de batata cortado en cubitos.

Para la cocción y decoración: grasa vacuna (preferentemente) o aceite, almíbar y granas de colores.

Paso a paso para la elaboración de los pastelitos caseros

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Preparación de la masa: integrar la harina, la manteca, la sal y el agua hasta formar un bollo liso. Aunque al comienzo puede resultar pegajosa, el amasado ayudará a darle una textura más suave. Luego, dejar descansar durante 30 minutos.

El proceso de hojaldrado:

  • Estirar la masa en forma rectangular.
  • Pincelar con manteca, espolvorear maicena y llevar ambos extremos hacia el centro.
  • Repetir el procedimiento con más manteca y maicena, retirando el excedente antes de doblar nuevamente.
  • Realizar una última capa de manteca y maicena y volver a plegar.
  • Estirar apenas con palo de amasar y llevar a la heladera por otros 30 minutos.

Armado de los pastelitos:

  • Enharinar la mesada y estirar la masa hasta alcanzar un grosor similar al de un disco de empanada.
  • Cortar cuadrados de aproximadamente 8x8 centímetros.
  • Colocar un cubo de dulce en el centro, cubrir con otro cuadrado de masa y presionar los pliegues para darles su forma característica.

Cocción:

Calentar la grasa vacuna o el aceite a temperatura media. Durante la fritura, ayudarse con un tenedor para que las capas del hojaldre se abran y se formen los clásicos pliegues crocantes.

Terminación: una vez dorados, retirar los pastelitos, pincelarlos con almíbar y decorar con granas para darles el toque final.

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