Pastelitos caseros del 25 de Mayo: cómo hacerlos sabrosos, crujientes y fáciles

Ingredientes necesarios
Para la masa: harina, manteca, sal y agua.
Para el hojaldrado: manteca extra y maicena.
Para el relleno: dulce de membrillo o dulce de batata cortado en cubitos.
Para la cocción y decoración: grasa vacuna (preferentemente) o aceite, almíbar y granas de colores.
Paso a paso para la elaboración de los pastelitos caseros
Preparación de la masa: integrar la harina, la manteca, la sal y el agua hasta formar un bollo liso. Aunque al comienzo puede resultar pegajosa, el amasado ayudará a darle una textura más suave. Luego, dejar descansar durante 30 minutos.
El proceso de hojaldrado:
- Estirar la masa en forma rectangular.
- Pincelar con manteca, espolvorear maicena y llevar ambos extremos hacia el centro.
- Repetir el procedimiento con más manteca y maicena, retirando el excedente antes de doblar nuevamente.
- Realizar una última capa de manteca y maicena y volver a plegar.
- Estirar apenas con palo de amasar y llevar a la heladera por otros 30 minutos.
Armado de los pastelitos:
- Enharinar la mesada y estirar la masa hasta alcanzar un grosor similar al de un disco de empanada.
- Cortar cuadrados de aproximadamente 8x8 centímetros.
- Colocar un cubo de dulce en el centro, cubrir con otro cuadrado de masa y presionar los pliegues para darles su forma característica.
Cocción:
Calentar la grasa vacuna o el aceite a temperatura media. Durante la fritura, ayudarse con un tenedor para que las capas del hojaldre se abran y se formen los clásicos pliegues crocantes.
Terminación: una vez dorados, retirar los pastelitos, pincelarlos con almíbar y decorar con granas para darles el toque final.