Tragedia en el fútbol: adolescente de 14 años recibió un pelotazo y murió

La noticia causó una profunda conmoción en la zona. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida, muestras de dolor y recuerdos dedicados al joven, cuya muerte dejó devastados a quienes lo conocían.

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión qué ocurrió, una de las hipótesis médicas que comenzó a analizarse es la posibilidad de una contusión cardíaca. Especialistas explican que, en casos extremadamente poco frecuentes, un golpe directo en el tórax puede provocar una alteración eléctrica del corazón en un momento muy específico de su funcionamiento.

Este fenómeno, conocido en medicina como "R sobre T", puede desencadenar arritmias cardíacas graves, entre ellas la fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco incompatible con la vida si no se revierte de inmediato.

Los profesionales remarcan que se trata de situaciones excepcionales y que será necesario conocer los resultados de los estudios correspondientes para determinar si existía alguna condición cardíaca previa o si el desenlace estuvo relacionado exclusivamente con el impacto recibido.

Por estas horas, el dolor domina a toda una comunidad que aún intenta comprender cómo una tarde de fútbol entre amigos terminó transformándose en una tragedia imposible de olvidar.