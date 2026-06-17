Tragedia en el fútbol: adolescente de 14 años recibió un pelotazo y murió

La comunidad de La Banda atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de un adolescente de aproximadamente 15 años que se descompensó mientras jugaba al fútbol con amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo.
En medio de un partido, un joven de 14 años recibió un pelotazo en el pecho: se descompensó y murió. Enterate.
La comunidad de La Banda atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de un adolescente de aproximadamente 15 años que se descompensó mientras jugaba al fútbol con amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo.
Según las primeras informaciones, el joven habría recibido un pelotazo en el pecho durante el partido. Instantes después comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose ante la desesperación de quienes compartían el encuentro deportivo.
La situación generó escenas de enorme angustia. Familiares, vecinos y amigos intentaron asistirlo mientras se organizaba su traslado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el adolescente ingresó al establecimiento sin signos vitales.
La víctima fue identificada como Benjamín Valentín Donofrio y vivía en el barrio El Polear. Este martes por la tarde se encontraba disputando un encuentro con amigos en una cancha ubicada sobre la calle 1 del barrio Ampliación 1° de Mayo.
La noticia causó una profunda conmoción en la zona. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida, muestras de dolor y recuerdos dedicados al joven, cuya muerte dejó devastados a quienes lo conocían.
Mientras avanza la investigación para determinar con precisión qué ocurrió, una de las hipótesis médicas que comenzó a analizarse es la posibilidad de una contusión cardíaca. Especialistas explican que, en casos extremadamente poco frecuentes, un golpe directo en el tórax puede provocar una alteración eléctrica del corazón en un momento muy específico de su funcionamiento.
Este fenómeno, conocido en medicina como "R sobre T", puede desencadenar arritmias cardíacas graves, entre ellas la fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco incompatible con la vida si no se revierte de inmediato.
Los profesionales remarcan que se trata de situaciones excepcionales y que será necesario conocer los resultados de los estudios correspondientes para determinar si existía alguna condición cardíaca previa o si el desenlace estuvo relacionado exclusivamente con el impacto recibido.
Por estas horas, el dolor domina a toda una comunidad que aún intenta comprender cómo una tarde de fútbol entre amigos terminó transformándose en una tragedia imposible de olvidar.