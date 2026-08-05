La insólita reacción de Charlotte Caniggia al enterarse de que fue fulminada en Gran Hermano

Más tarde, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y le preguntó a la mediática quién creía que había utilizado la fulminante en su contra. "Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos", respondió Charlotte. "No, jamás", retrucó Pincoya.

Sin cambiar de postura, Charlotte insistió: "Sol, para mí fue Sol". La acusación generó un tenso ida y vuelta entre ambas. "Qué bien que lee el juego esta chica, Dios", lanzó Sol con ironía.

Charlotte no se quedó callada y disparó picante: "¡Ah, y productora ella, jura!". "No, jugadora", la corrigió Sol, en un cruce que dejó en evidencia la tensión entre las participantes.

Cómo fue la tensa pelea entre Charlotte Caniggia y Solange Abraham en Gran Hermano

Charlotte Caniggia y Solange Abraham volvieron a quedar en el centro de la escena de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras un nuevo cruce cargado de tensión. Ambas participantes, que ya habían tenido choques previos dentro del reality, se enfrentaron otra vez y esta vez no se guardaron nada, lanzando acusaciones directas y sin filtro.

La pelea volvió a poner de manifiesto la rivalidad que las enfrenta desde hace semanas, una disputa que refleja la intención de ambas de imponerse en la convivencia y consolidarse como protagonistas dentro del juego.

El episodio se desató cuando Charlotte decidió contestarle a Solange y poner en duda su trayectoria en los realities. "Le quiero contestar a la señorita Sol, la gran showwoman de los realities, que hace 10 años estuviste en un reality y te hacés la capa, desapareciste, no hiciste más nada, y ahora estás en un Gran Hermano. Así que, más calladita y más bonita, porque no sos nadie vos para hablarle así a la gente. Sos una fantasmita, así que callate un poquito la boca. Y bajá un poco de poni, mami, porque no sos nadie", disparó con ironía.

Solange no dudó en responder y lo hizo con la misma intensidad, devolviendo el golpe con fuertes palabras hacia la mediática. "¿Quién sos vos para decirme a mí, fracasada fantasma? Mirá, Charlotte, vos decís que todo el mundo acá busca cámara. Vos sos el personaje más bizarro que hay en la televisión argentina, que usa este formato para desempolvar fama", retrucó.

El intercambio se volvió aún más áspero cuando Charlotte retomó la palabra y cuestionó la popularidad de su compañera: "Te pensás que sos la reina, no te conoce nadie, mamá".

La hija de Mariana Nannis siguió con sus críticas y defendió su lugar en el espectáculo: "Yo por bizarra y grasa, que no lo soy, porque soy la hija de Claudio Caniggia. Y vos sos una fantasma. Y tenés aire de diva de no sé qué. No sé qué te pasa a vos. Vos te pensás que podés decirle a todo el mundo que son plantas, cada uno es como es".

Más adelante, Charlotte volvió a apuntar contra Solange, esta vez por su actitud dentro de la casa: "Sos inmadura, porque hacés esas burlas boludas que no dan".

La respuesta de Solange fue inmediata y lapidaria: "Sos bizarra, quilombera y una grasa. Y envidiosa".

Finalmente, Charlotte cerró el enfrentamiento con una frase aún más dura: "Sos mala gente. Y el karma existe y te va a volver en algún momento. Sos infumable".