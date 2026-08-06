El sugestivo detalle del último posteo de Luck Ra tras su separación de La Joaqui

Qué fue lo hizo que Luck Ra tomara la decisión de dejar a La Joaqui

Aunque públicamente intentaron dejar en claro que la separación se dio en buenos términos y con afecto, nuevas versiones apuntan a que el final entre La Joaqui y Luck Ra habría sido mucho más complejo de lo que ambos mostraron. En las últimas horas, Yanina Latorre reveló detalles sobre los días previos al quiebre y el difícil momento emocional que estaría atravesando la cantante.

Según contó la conductora en El Observador, La Joaqui no habría imaginado ese desenlace y el impacto emocional fue profundo. "La Joaqui está viviendo un momento del ort..., está muy deprimida", aseguró Latorre, dejando entrever la magnitud del golpe anímico.

Por su parte, la periodista señaló que la principal preocupación de Luck Ra estaría centrada en la reacción del público tras la ruptura. "Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho", afirmó, haciendo referencia al revuelo que generó la noticia en redes.

El dato más llamativo, sin embargo, fue el supuesto motivo que habría llevado al cordobés a tomar la decisión final. De acuerdo con el relato de Latorre, el músico comenzó a sentir que la relación avanzaba hacia un compromiso para el que aún no estaba preparado. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", reveló.

La periodista también explicó que, mientras La Joaqui soñaba con un futuro compartido, Luck Ra atravesaba una etapa distinta. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse", detalló.

Latorre agregó que la decisión no fue inmediata y que el cantante tardó varios días en animarse a comunicarla. "Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla", sostuvo.

Finalmente, desmintió que la separación haya sido tan pacífica como se quiso mostrar. Según su versión, la distancia entre ambos se profundizó rápidamente. "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta", aseguró.