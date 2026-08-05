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Pincoya estalló contra el Big en Gran Hermano y lo desafió: "Si me quieren echar..."

Pincoya tuvo un mal día en la casa de Gran Hermano y manifestó su enojo tras ser llamada al confesionario por un episodio confuso que el dueño de la casa consideró fuera de las reglas.

5 ago 2026, 23:24
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Pincoya estalló contra el Big en Gran Hermano y lo desafió: Si me quieren echar...

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Pincoya protagonizó un tenso momento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de recibir un llamado de atención por parte del Big. Todo comenzó cuando la participante chilena realizó un dibujo sobre una servilleta, algo que motivó la intervención del dueño de la casa, quien la convocó de inmediato al confesionario.

Al ingresar, la ex Gran Hermano Chile intentó explicar qué había dibujado. "Jefe, le estaba haciendo un mono de la garganta, el cuello y el estómago", aseguró.

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Sin embargo, la situación no terminó allí. Después de que el Big le pidiera que mostrara el dibujo a cámara, Pincoya estalló de bronca y expresó, bromeando, todo su malestar. "¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Si le gusta, bien; y si no, también. Me tienen hasta acá arriba. Y eso lo voy a manifestar a través de las cámaras. Si me quieren echar, me van a echar con ganas", lanzó visiblemente molesta.

La situación no terminó allí. Todavía molesta por el llamado de atención del Big, Pincoya anunció: "Me voy al streaming, que estoy re picada. Voy a contar lo que me pasó". Luego volvió a expresar su descontento y aseguró que, desde su punto de vista, en ningún momento había incumplido las reglas del reality.

Cómo reaccionó Charlotte Caniggia al ser fulminada en Gran Hermano

Charlotte Caniggia quedó en el centro de la escena este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de recibir la nominación fulminante por parte de uno de sus compañeros. La mediática, como suele ocurrir, tomó la situación con su particular sentido del humor y sorprendió con su reacción.

"Quiero informarles algo importante. Alguien efectuó la nominación fulminante. Y la persona fulminada que no podrá ser votada porque ya se encuentra en placa es... Charlotte", comunicó la noticia el Big a todos los participantes.

Al escuchar su nombre, la hija de Claudio Paul Caniggia quedó desorientada por unos segundos y preguntó: "¿Yo?". Luego comprendió lo ocurrido y, entre risas, expresó: "Ah, me fulminó alguien. Me fulminó alguien, ok. Yo no fulminé a nadie".

En lugar de mostrarse molesta por la decisión de sus compañeros, eligió tomárselo con liviandad y bromeó sobre la situación: " ¡Estoy fulminada! Es mi segunda vez, chicos".

Más adelante, Santiago del Moro se comunicó con la casa y quiso saber a quién señalaba como responsable de la jugada. Caniggia no dudó y apuntó contra dos participantes: "Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos". Ante esa acusación, Pincoya respondió rápidamente: "No, jamás".

Sin modificar su postura, la hija del exfubolista volvió a mencionar a Sol como su principal sospechosa: "Sol, para mí fue Sol". El comentario provocó un cruce entre ambas, donde Sol lanzó con ironía: " Qué bien que lee el juego esta chica, Dios".

La mediática recogió el guante y respondió con una frase picante: "¡Ah, y productora ella, jura!". "No, jugadora", fue la aclaración de Abraham, en un intercambio que dejó expuesta la tensión entre las dos participantes.

     

 

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