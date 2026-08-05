Pincoya estalló contra el Big en Gran Hermano y lo desafió: "Si me quieren echar..."

Cómo reaccionó Charlotte Caniggia al ser fulminada en Gran Hermano

Charlotte Caniggia quedó en el centro de la escena este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de recibir la nominación fulminante por parte de uno de sus compañeros. La mediática, como suele ocurrir, tomó la situación con su particular sentido del humor y sorprendió con su reacción.

"Quiero informarles algo importante. Alguien efectuó la nominación fulminante. Y la persona fulminada que no podrá ser votada porque ya se encuentra en placa es... Charlotte", comunicó la noticia el Big a todos los participantes.

Al escuchar su nombre, la hija de Claudio Paul Caniggia quedó desorientada por unos segundos y preguntó: "¿Yo?". Luego comprendió lo ocurrido y, entre risas, expresó: "Ah, me fulminó alguien. Me fulminó alguien, ok. Yo no fulminé a nadie".

En lugar de mostrarse molesta por la decisión de sus compañeros, eligió tomárselo con liviandad y bromeó sobre la situación: " ¡Estoy fulminada! Es mi segunda vez, chicos".

Más adelante, Santiago del Moro se comunicó con la casa y quiso saber a quién señalaba como responsable de la jugada. Caniggia no dudó y apuntó contra dos participantes: "Yo creo que Sol o Pincoya, una de las dos". Ante esa acusación, Pincoya respondió rápidamente: "No, jamás".

Sin modificar su postura, la hija del exfubolista volvió a mencionar a Sol como su principal sospechosa: "Sol, para mí fue Sol". El comentario provocó un cruce entre ambas, donde Sol lanzó con ironía: " Qué bien que lee el juego esta chica, Dios".

La mediática recogió el guante y respondió con una frase picante: "¡Ah, y productora ella, jura!". "No, jugadora", fue la aclaración de Abraham, en un intercambio que dejó expuesta la tensión entre las dos participantes.