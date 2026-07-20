Tras el robo en su casa de Italia, Wanda Nara tomó una drástica decisión

La empresaria también destacó la actitud que tuvieron los chicos durante los momentos de mayor tensión y confesó el orgullo que sintió por la forma en la que enfrentaron la situación.

"Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", relató con emoción.

Además, confirmó que la investigación sigue avanzando y se mostró esperanzada en que las autoridades logren identificar a los responsables del robo.

"Las cámaras funcionaron y espero que los encuentren", sostuvo.

El hecho ocurrió mientras Wanda disfrutaba de la final del Mundial en el MetLife Stadium. A través de sus redes sociales había compartido imágenes del partido y de su trabajo para una importante marca, hasta que un mensaje de su madre cambió por completo el rumbo de la jornada.

Según contó previamente, los delincuentes ingresaron a la propiedad mientras sus hijos estaban dentro de la vivienda, aunque afortunadamente ninguno resultó herido. La Policía italiana acudió rápidamente al lugar y permanece trabajando en la investigación para reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables.

Aunque el susto fue enorme y también se llevaron documentación de la familia, Wanda dejó en claro cuál es hoy su única prioridad: garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus hijos, motivo por el cual confirmó que contarán con custodia durante los próximos días mientras continúa la investigación del impactante robo.