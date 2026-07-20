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Tras el robo en su casa de Italia, Wanda Nara tomó una drástica decisión

El giro inesperado que tomó Wanda Nara después del violento asalto. Enterate.

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Tras el robo en su casa de Italia, Wanda Nara tomó una drástica decisión

Mientras celebraba el histórico triunfo de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Wanda Nara vivía, al mismo tiempo, una de las peores noches de su vida. La empresaria recibió la noticia de que tres delincuentes habían ingresado a robar en su exclusiva casa de campo ubicada en las afueras de Milán, donde se encontraban sus hijos junto a su madre, Nora Colosimo.

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El dramático episodio obligó a Wanda a abandonar antes de lo previsto los compromisos que tenía en Nueva York y comenzar a organizar de urgencia su regreso a Italia junto a Maxi López para asistir a los chicos y realizar los trámites correspondientes por la documentación sustraída.

Horas después del violento episodio, la conductora volvió a hablar y anunció la importante decisión que tomó para proteger a toda su familia.

"Lo más importante que tengo son mis hijos, ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda miedo", expresó Wanda, dejando en evidencia el impacto emocional que provocó el asalto.

La empresaria también destacó la actitud que tuvieron los chicos durante los momentos de mayor tensión y confesó el orgullo que sintió por la forma en la que enfrentaron la situación.

"Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", relató con emoción.

Además, confirmó que la investigación sigue avanzando y se mostró esperanzada en que las autoridades logren identificar a los responsables del robo.

"Las cámaras funcionaron y espero que los encuentren", sostuvo.

El hecho ocurrió mientras Wanda disfrutaba de la final del Mundial en el MetLife Stadium. A través de sus redes sociales había compartido imágenes del partido y de su trabajo para una importante marca, hasta que un mensaje de su madre cambió por completo el rumbo de la jornada.

Según contó previamente, los delincuentes ingresaron a la propiedad mientras sus hijos estaban dentro de la vivienda, aunque afortunadamente ninguno resultó herido. La Policía italiana acudió rápidamente al lugar y permanece trabajando en la investigación para reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables.

Aunque el susto fue enorme y también se llevaron documentación de la familia, Wanda dejó en claro cuál es hoy su única prioridad: garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus hijos, motivo por el cual confirmó que contarán con custodia durante los próximos días mientras continúa la investigación del impactante robo.

En pocas palabras

  • Robo en Italia: Tres delincuentes asaltaron la casa de Wanda Nara mientras celebraba el Mundial.
  • Decisión familiar: La empresaria contrató custodia tras el violento episodio vivido por sus hijos.
  • Investigación en curso: La policía italiana trabaja para identificar a los responsables del asalto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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