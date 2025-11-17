Tras el temporal, reprograman la Fiesta de Disfraces de San Nicolás: qué pasó y cuándo se hará

image

La producción confirmó que el evento se llevará a cabo el sábado 22/11, en el Autódromo San Nicolás, con el mismo line up previsto originalmente para el escenario principal.

Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas sin ningún tipo de trámite. Quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución a partir del martes 18/11.

Qué ocurre con el sistema cashless: El saldo cargado de manera online podrá usarse normalmente en la nueva fecha. También se podrá pedir devolución a través de www.fdd.com.ar.