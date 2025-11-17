Tras el temporal, reprograman la Fiesta de Disfraces de San Nicolás: qué pasó y cuándo se hará
Confirmaron la nueva fecha de la fiesta de disfraces de San Nicolás, que debió ser suspendida este fin de semana por el mal clima. Enterate.
La Fiesta de Disfraces de San Nicolás, uno de los eventos más convocantes de la región, fue reprogramada para el sábado 22 de noviembre a las 21 horas luego de haber sido suspendida por el violento temporal que afectó a gran parte de la zona durante el fin de semana.
Fuertes vientos y lluvias impactaron en el predio, provocando el colapso total del escenario principal y afectando también sectores especiales y áreas de servicios. Según confirmaron los organizadores, la decisión se tomó en el preciso momento en que comenzaron a registrarse ráfagas que superaron los 100 km/h. En ese instante, la Fiesta aún no había abierto sus puertas al público, por lo que no había asistentes dentro del predio.
Solo se encontraba el staff técnico y operativo, que fue automáticamente derivado a los puntos de evacuación previstos en el plan de contingencias.
Desde la organización remarcan que no hubo heridos ni situaciones de riesgo para el público, ya que la apertura todavía no se había realizado.
La producción confirmó que el evento se llevará a cabo el sábado 22/11, en el Autódromo San Nicolás, con el mismo line up previsto originalmente para el escenario principal.
Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas sin ningún tipo de trámite. Quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución a partir del martes 18/11.
Qué ocurre con el sistema cashless: El saldo cargado de manera online podrá usarse normalmente en la nueva fecha. También se podrá pedir devolución a través de www.fdd.com.ar.