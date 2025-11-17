Astrología: tu signo explota tratando de arrancar y Mercurio retrógrado lo bardea sin piedad

Hay lunes y lunes… y después está este lunes. El que viene con Mercurio retrógrado tirando palazos desde temprano y con tu signo tratando de arrancar como puede: medio dormido, medio sensible, medio enojado con la vida.
Este es el típico día donde te despertás, mirás el cielo y decís: “¿Era necesario, Universo?” Pero sí, era necesario. Los lunes con Mercurio retro no se llevan mal con vos: se llevan mal con tu organización. Y si lo tomás con humor, pueden ser reveladores.
La explosión no es literal; es interna.
Es la mezcla:
del arranque semanal,
del Sol en Escorpio exigiendo profundidad,
y de Mercurio retro haciendo que todo se sienta más dramático de lo que es.
El resultado: un lunes donde cualquier detalle se transforma en meme viviente.
Te olvidás algo → drama.
Alguien te responde cortado → sospecha.
Te llega un mensaje inesperado → caos emocional.
Pero detrás del caos hay un patrón: el Universo quiere que pares, rías, observes y no te lo tomes tan en serio.
Aries
Arranca el lunes como si corriera 100 metros llanos… y Mercurio retro le pone un pozo adelante.
Tauro
Necesita estabilidad, pero la alarma no sonó. Arranca incómodo, pero digno.
Géminis
Regente de Mercurio, así que imaginate: pierde las llaves, la paciencia y el hilo de la conversación.
Cáncer
Se toma todo personal. Hasta el viento. Pero después se ríe.
Leo
Quiere brillar… pero se le cae el café encima. Es un show.
Virgo
El caos lo hiere. Revisa todo tres veces. Igual algo sale mal.
Libra
Busca equilibrio, encuentra confusión. Pero lo transforma en estética.
Escorpio
Ve venir el quilombo antes que todos. Y tiene razón.
Sagitario
Quiere libertad pero el lunes lo apresa. Igual hace chistes.
Capricornio
Quiere productividad, pero el día le da memes.
Acuario
Tiene teorías conspirativas sobre por qué todo salió mal.
Spoiler: Mercurio retro.
Piscis
Se despierta ya cansado. Pero su intuición le salva el día.
1. Reíte del caos
Tomalo como material para memes. Funciona.
2. No intentes controlar todo
A Mercurio retro le encanta cuando insistís. Y no te sale.
3. No idealices el día
No va a ser perfecto. Pero sí puede ser divertido.
4. Animate a contar lo que te pasa
Todos están igual. Lo hace más liviano.
5. Aceptá los pequeños errores
Son parte de la narrativa cósmica de hoy.
Mandate un audio largo a vos mismo/a para descargar.
Armate un mate o un café extra. O un fake “ritual anticaos”.
Poné música que te levante el mood.
Repetite mentalmente: “No es personal, es Mercurio retro.”
Tomate descansos cortos para no explotar vos también.
¿Por qué este lunes se siente tan caótico?
Porque arranca con Mercurio retro y el Sol en Escorpio. Explosión doble.
¿Es normal sentirme desconcentrado/a?
Sí. Es parte del tránsito.
¿Debería evitar decisiones importantes?
Si podés, sí. Si no, revisá todo dos veces.
¿Puedo reírme de lo que me pasa hoy?
Debés. Es la mejor manera de usar esta energía.
¿Se calma la cosa?
Sí, pero hoy… hoy se viene movidito.
No todo caos es malo.
A veces el Universo te afloja los tornillos para que sueltes lo que ya no servía.
Reíte, viví el día como viene y recordá: si sobreviviste a este lunes, sobrevivís a cualquiera.