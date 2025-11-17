Astrología: tu signo explota tratando de arrancar y Mercurio retrógrado lo bardea sin piedad

del arranque semanal,

del Sol en Escorpio exigiendo profundidad,

y de Mercurio retro haciendo que todo se sienta más dramático de lo que es.

El resultado: un lunes donde cualquier detalle se transforma en meme viviente.

Te olvidás algo → drama.

Alguien te responde cortado → sospecha.

Te llega un mensaje inesperado → caos emocional.

Pero detrás del caos hay un patrón: el Universo quiere que pares, rías, observes y no te lo tomes tan en serio.

Cómo vive este lunes cada signo (versión humor argento)

Aries

Arranca el lunes como si corriera 100 metros llanos… y Mercurio retro le pone un pozo adelante.

Tauro

Necesita estabilidad, pero la alarma no sonó. Arranca incómodo, pero digno.

Géminis

Regente de Mercurio, así que imaginate: pierde las llaves, la paciencia y el hilo de la conversación.

Cáncer

Se toma todo personal. Hasta el viento. Pero después se ríe.

Leo

Quiere brillar… pero se le cae el café encima. Es un show.

Virgo

El caos lo hiere. Revisa todo tres veces. Igual algo sale mal.

Libra

Busca equilibrio, encuentra confusión. Pero lo transforma en estética.

Escorpio

Ve venir el quilombo antes que todos. Y tiene razón.

Sagitario

Quiere libertad pero el lunes lo apresa. Igual hace chistes.

Capricornio

Quiere productividad, pero el día le da memes.

Acuario

Tiene teorías conspirativas sobre por qué todo salió mal.

Spoiler: Mercurio retro.

Piscis

Se despierta ya cansado. Pero su intuición le salva el día.

Mercurio retrógrado: Cómo sobrevivir al humor cósmico del lunes

1. Reíte del caos

Tomalo como material para memes. Funciona.

2. No intentes controlar todo

A Mercurio retro le encanta cuando insistís. Y no te sale.

3. No idealices el día

No va a ser perfecto. Pero sí puede ser divertido.

4. Animate a contar lo que te pasa

Todos están igual. Lo hace más liviano.

5. Aceptá los pequeños errores

Son parte de la narrativa cósmica de hoy.

Mercurio retrógrado en tu signo ¿Cómo afecta?

Consejos para desdramatizar (versión práctica y graciosa)

Mandate un audio largo a vos mismo/a para descargar.

Armate un mate o un café extra. O un fake “ritual anticaos”.

Poné música que te levante el mood.

Repetite mentalmente: “No es personal, es Mercurio retro.”

Tomate descansos cortos para no explotar vos también.

FAQ

¿Por qué este lunes se siente tan caótico?

Porque arranca con Mercurio retro y el Sol en Escorpio. Explosión doble.

¿Es normal sentirme desconcentrado/a?

Sí. Es parte del tránsito.

¿Debería evitar decisiones importantes?

Si podés, sí. Si no, revisá todo dos veces.

¿Puedo reírme de lo que me pasa hoy?

Debés. Es la mejor manera de usar esta energía.

¿Se calma la cosa?

Sí, pero hoy… hoy se viene movidito.

Conclusión inspiradora

No todo caos es malo.

A veces el Universo te afloja los tornillos para que sueltes lo que ya no servía.

Reíte, viví el día como viene y recordá: si sobreviviste a este lunes, sobrevivís a cualquiera.