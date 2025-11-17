El dólar mayorista perforó los $1.400 y acentúa su alejamiento del techo de la banda

Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia: el Contado con Liquidación bajó 0,1% hasta $1.482,96 y el MEP retrocedió 0,5% para quedar en $1.445,21. En el mercado de futuros, los contratos registraron bajas de hasta 1,7%. Las proyecciones implícitas señalan un tipo de cambio mayorista de $1.393,50 hacia fin de noviembre y de $1.429 para diciembre.

En el circuito informal, el dólar blue se ofreció a $1.435, en la city porteña, mientras que el dólar cripto operaba a $1.484,88 en la plataforma Bitso.

El riesgo país tuvo una leve suba hasta 618 después de partir en 612. De esa manera, la medición de JP Morgan subió 1% en lo que va del día.

Baja de los ADR's y los bonos

Los ADRs muestran una corrección de hasta 4,2% y el S&P Merval vuelve a ceder terreno, perforando nuevamente los 2.000 puntos medidos en dólares. La bolsa porteña corta así la racha positiva con la que había cerrado la semana anterior, impulsada por el anuncio del marco para un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

En la plaza local, las acciones frenan el impulso reciente. El S&P Merval cae 1,9% hasta los 2.935.360,370 puntos, y en su valuación en dólares baja 1,8% hasta los 1.981,26 puntos. El viernes, el panel líder había avanzado 3,8% tras el anuncio del entendimiento con Washington, un movimiento que analistas vincularon al alivio generado tras el rally poselectoral y a la defensa de la zona de los 2.000 puntos.

En Wall Street, los ADRs argentinos operan con predominio de bajas: Grupo Supervielle retrocede 4,3%, mientras Edenor cae 4% y Banco Macro pierde 3%. En el otro extremo, Cresud avanza 2,2% e IRSA sube 1%.