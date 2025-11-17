La indignación de Luciana Salazar tras la audiencia con Martín Redrado: "Da mucha bronca".

Visiblemente afectada, la actriz agregó: “No puedo hablar de lo que se habló adentro, yo sigo mal con este tema, me da mucha bronca todo esto porque es muy injusto lo que viví”. Más adelante, recordó el trasfondo del conflicto y señaló: “La violencia económica y vicaria de hace casi cuatro años, porque en febrero se cumplen cuatro años, y mi hija. Esto es por ella”.

Finalmente, ante la pregunta sobre si se encontraba conforme con cómo había resultado la jornada, Salazar fue contundente: “Es que no hubo acuerdo todavía. Estamos acá por él, sino todo sería normal”. Así, la disputa entre ambos vuelve a quedar abierta, a la espera de la próxima audiencia que podría definir un conflicto que ya lleva demasiado tiempo sin resolverse.

Embed

¿Luciana Salazar sufrió un acoso de parte de un famoso actor?

Luciana Salazar volvió a revelar un episodio de acoso que sufrió en sus primeros años de trabajo en el mundo del teatro. La actriz habló en el streaming Bondi Live y, sin dar nombres, volvió a exponer una situación que atravesó cuando tenía apenas 21 años y formaba parte de uno de sus primeros proyectos laborales. Su testimonio reactivó un tema que ya había mencionado públicamente en 2018, cuando relató una experiencia traumática ocurrida en un camarín.

En la charla con Fede Bongiorno y Pepe Ochoa, Luciana Salazar contó que, aunque a lo largo de su carrera siempre tuvo buenas experiencias con sus compañeros, hubo un caso que la marcó especialmente. “A lo largo de mi carrera, de todos mis compañeros puedo decir cosas lindas, a excepción de uno, con el que viví un momento medio raro. Pero no lo voy a nombrar”, expresó, dejando en claro que se trató de un límite grave que un colega cruzó. Luego, ante la consulta directa, fue contundente: “Me sentí acosada y tuve que hablar con las productoras del proyecto”.

La diosa explicó que logró contener la situación gracias a la intervención de mujeres de la producción: “Yo tuve las agallas para poder hacerlo, pero entiendo que hay mujeres que no. Es una situación por demás injusta e incómoda”. Pese al impacto inicial, contó que después de esa instancia tuvieron que continuar compartiendo el espacio laboral. “Al principio fue un poco chocante, me costó tal vez hasta más… Fue una situación para mí incómoda, porque yo era muy chiquita, tenía 21 años”, relató.

Ante la especulación del público en el chat del live de Bondi, Luciana Salazar fue terminante al no señalar a ningún actor. “No voy a hablar absolutamente de nadie, porque ya te digo, lo pude solucionar en su momento… No es una espina que tengo en mi vida, en su momento fue, como medio rari, pero lo solucioné y ya está. No es un mal trago, no es algo que me haya quedado marcado”, aclaró.

Su relato se conecta con lo que había contado en 2018 en una entrevista con Infobae, donde sí brindó más detalles sobre otra experiencia traumática vivida en sus comienzos. En aquel momento aseguró: “No, lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!… ¿no te gusto?’. De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”.

También contó cómo logró salir de esa situación: “Busqué la ayuda de la productora, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años”.

Aunque esta vez evitó dar nombres, el relato de Luciana Salazar vuelve a encender el debate sobre los abusos de poder y las situaciones de acoso que durante años permanecieron silenciadas en la televisión argentina.