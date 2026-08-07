Tras declarar por el escándalo con Facundo Moyano, Candela Arizaga sorprendió con un explosivo mensaje

A través de sus redes, Candela Arizaga publicó una reflexión en la que apuntó contra quienes intentan afectarla con sus palabras. "Si me quieren hacer sentir mal, sepan que yo agradezco hasta lo malo que me pasa porque Dios no permite que nada llegue a mi vida sin un propósito", escribió.

Luego profundizó sobre su manera de enfrentar las dificultades y agregó: "Aprendí que lo que duele, también enseña, lo que me tumba también me fortalece y lo que me mandan para hacerme daño, Él lo convierte en crecimiento. En mi cabeza y en mi fe, nada me destruye, todo me construye".

Pese a sus declaraciones y a la explicación que brindó públicamente, las especulaciones continuaron creciendo en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron su postura y lanzaron fuertes teorías sobre lo sucedido, mientras que otros señalaron que habría sido "silenciada" o que habría recibido algún tipo de beneficio para no continuar con la denuncia.

Qué relató Candela Arizaga sobre la noche del escándalo con Facundo Moyano

Tras declarar en la causa que la involucra junto a Facundo Moyano, Candela Arizaga rompió el silencio sobre el episodio ocurrido en la madrugada del martes 4 de agosto, cuando fue encontrada corriendo semidesnuda y en estado de conmoción por las calles de Belgrano.

Luego de que su exabogado, Diego Storto, asegurara que el informe toxicológico habría dado positivo en cocaína y circularan versiones sobre consumo de otras sustancias, la joven habló en exclusiva con PrimiciasYa para América TV y dio su versión de lo sucedido.

"Fue un momento muy loco. Tuve alucinaciones. Del suceso me acuerdo poco y nada. No fueron adicciones; me duele lo que se dijo en redes. Me acuerdo de que corrí por la calle, pero la mayoría de las cosas las vi después", explicó.

Además, Candela Arizaga confirmó que existe una restricción de acercamiento con Facundo Moyano y se refirió al vínculo que mantenían antes del escándalo. "Tengo una perimetral, creo que sí. Vamos a ver cómo enfrentamos esto, que fue muy mediático. Nos veíamos seguido, hemos compartido muchas cosas. Es muy compañero, me ayuda mucho. Estoy triste", expresó.

Por otro lado, la joven negó haber sido víctima de violencia física durante esa madrugada y fue contundente al respecto: "No estuve sometida a un episodio de violencia".

Finalmente, Candela Arizaga contó que decidió alejarse unos días para estar junto a su familia y poder atravesar este momento con mayor tranquilidad. "Me voy a ir un tiempo con mi familia, en Rosario, para descansar y ordenar mi cabeza", afirmó.