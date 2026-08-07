De Riquelme a Thiago Almada: cuáles son las diez compras más caras de la historia del fútbol argentino

Qué lugar ocupa el histórico regreso de Juan Román Riquelme a Boca

Durante casi dos décadas, el listado estuvo liderado por el recordado retorno de Juan Román Riquelme a Boca Juniors en noviembre de 2007, cuando el club xeneize le pagó 12 millones de dólares a Villarreal. Sin embargo, en el último año y medio esa cifra se vio superada por varias operaciones.

Actualmente, el traspaso del ídolo boquense se ubica en el quinto lugar. Por delante, en la cuarta posición, se posiciona la llegada del colombiano Kevin Castaño a River a cambio de 13.800.000 dólares.

Completando las ubicaciones de privilegio, el cuadro de Núñez sostiene la sexta y séptima plaza con Lucas Pratto (11.5 millones de dólares en 2018) y Esequiel Barco (10.5 millones de dólares en 2022). Asimismo, en el verano de 2025 se sumaron dos compras de 9.7 millones de dólares: Alan Velasco a Boca y Sebastián Driussi a River, además de la incorporación previa de Rodrigo Villagra a River por 10 millones de dólares en 2024.

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