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De Riquelme a Thiago Almada: cuáles son las diez compras más caras de la historia del fútbol argentino

River rompió las marcas financieras con la llegada de Thiago Almada. Repasá el ranking de los 10 pases más valiosos del fútbol argentino.

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De Riquelme a Thiago Almada: cuáles son las diez compras más caras de la historia del fútbol argentino

El mercado de pases del fútbol argentino vivió una verdadera sacudida histórica. River Plate rompió nuevamente los registros financieros al acordar la compra de Thiago Almada, una operación que se transformó no solo en la contratación más costosa de toda la historia de la institución de Núñez, sino también en la más elevada del fútbol nacional.

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El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto: Reuters)

El enganche de 25 años, que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, dejará el Atlético de Madrid para sumarse al plantel de la Banda. El Millonario abonará 20 millones de euros por el 100% de la ficha del atacante, una cifra que se adueñó cómodamente de la primera colocación en el ranking histórico de transferencias en el plano doméstico.

Cómo se modificó el podio de las transferencias más valiosas del fútbol argentino

Lo curioso del movimiento por Almada es que superó la marca que el propio club de Núñez había establecido tan solo unas semanas atrás. En ese movimiento previo, River cerró la llegada de Ángel Correa tras pagar 15 millones de dólares a Tigres de México, ocupando así el segundo escalón del podio.

Por su parte, la tercera posición quedó en manos de Cristian Medina, quien dejó Boca Juniors luego de que el empresario Foster Gillett abonara los 14.4 millones de dólares fijados en su cláusula de rescisión para convertirlo en futbolista de Estudiantes de La Plata.

Qué lugar ocupa el histórico regreso de Juan Román Riquelme a Boca

Durante casi dos décadas, el listado estuvo liderado por el recordado retorno de Juan Román Riquelme a Boca Juniors en noviembre de 2007, cuando el club xeneize le pagó 12 millones de dólares a Villarreal. Sin embargo, en el último año y medio esa cifra se vio superada por varias operaciones.

Actualmente, el traspaso del ídolo boquense se ubica en el quinto lugar. Por delante, en la cuarta posición, se posiciona la llegada del colombiano Kevin Castaño a River a cambio de 13.800.000 dólares.

Completando las ubicaciones de privilegio, el cuadro de Núñez sostiene la sexta y séptima plaza con Lucas Pratto (11.5 millones de dólares en 2018) y Esequiel Barco (10.5 millones de dólares en 2022). Asimismo, en el verano de 2025 se sumaron dos compras de 9.7 millones de dólares: Alan Velasco a Boca y Sebastián Driussi a River, además de la incorporación previa de Rodrigo Villagra a River por 10 millones de dólares en 2024.

Las 10 compras más caras de la historia del fútbol argentino

  • Thiago Almada: 20 millones de euros (Atlético de Madrid a River, 2026)

  • Ángel Correa: 15 millones de dólares (Tigres UANL a River, 2026)

  • Cristian Medina: 14.4 millones de dólares (Boca a Estudiantes, 2025)

  • Kevin Castaño: 13.800.000 dólares (Krasnodar a River, 2025)

  • Juan Román Riquelme: 12 millones de dólares (Villarreal a Boca, 2007)

  • Lucas Pratto: 11.5 millones de dólares (San Pablo a River, 2018)

  • Esequiel Barco: 10.5 millones de dólares (Atlanta United a River, 2022)

  • Rodrigo Villagra: 10 millones de dólares (Talleres a River, 2024)

  • Alan Velasco: 9.7 millones de dólares (Dallas FC a Boca, 2025)

  • Sebastián Driussi: 9.7 millones de dólares (Austin FC a River, 2025)

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