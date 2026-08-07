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Ana Rosenfeld enfrentó la polémica con Mauro Icardi por su salida de la Argentina: "Sigue teniendo..."

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, se refirió a la información que trascendió del levantamiento de la probihición de salida del país de Mauro Icardi y aclaró la situación.

7 ago 2026, 11:40
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Ana Rosenfeld enfrentó la polémica con Mauro Icardi por su salida de la Argentina: Sigue teniendo...

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Ana Rosenfeld enfrentó la polémica con Mauro Icardi por su salida de la Argentina: "Sigue teniendo..."

Durante el jueves se conoció la noticia a través de un documento judicial que se había levantado la prohibición de salir del país de Mauro Icardi en medio de la guerra judicial con Wanda Nara.

La medida había sido otorgada por el juzgado Civil 106 firmada por el juez Adrián Hagopian precisaba además que aún faltaban algunos días más para que quede efectiva y así podría viajar al exterior.

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Lo cierto es que en medio de que trascendió que el futbolista cuenta con una firme propuesta para continuar su carrera en el Rayo Vallecano de España, Ana Rosenfeld se refirió a este tema y remarcó que por el momento Icardi no puede salir de la Argentina.

"Quiero aclarar que el señor sigue teniendo prohibición de salida del país. Ayer el juez dijo que se levante la prohibición de salida del país en tanto y en cuanto las razones por las que había sido fijadas que no saliera del país se habían resuelto porque las nenas habían podido volver a la Argentina", comenzó la letrada en diálogo con La mañana de Lape (América Tv).

En ese sentido, la abogada de Wanda Nara argumentó: "Pero que una vez firme y consentida por nosotros esa resolución, recién ahí podía salir del país. Por un error que desconozco se libró a migaciones que el señor tenía esa facultad de salir, a lo que automáticamente nos presentamos y su señoría revocó esa decisión".

Por qué Mauro Icardi aún no puede salir de la Argentina

En su relato, Ana Rosenfeld remarcó que aún el futbolista Mauro Icardi no cuenta aún con la autorización judicial para salir del país.

"Por lo tanto el señor Icardi sigue sin poder salir de la Argentina y hemos apelado esa resolución por lo tanto mientras que la Cámara de Apelaciones no lo resuelva él sigue teniendo que quedarse en Argentina", continuó su explicación.

Y aseguró: "Yo gane o pierda siempre voy a decir la verdad. Primero tenía que quedar firme, o sea faltaban cinco días, y a eso se sumó que lo apelamos porque consideramos que hay otros elementos a tener en cuenta antes que Icardi se vaya de la Argentina".

"No tengo maldad ni soy anti Mauro Icardi, yo soy pro menores. Lo que yo digo no es interpretativo, está en el expediente", concluyó firme le abogada.

     

 

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