Ana Rosenfeld enfrentó la polémica con Mauro Icardi por su salida de la Argentina: "Sigue teniendo..."

En ese sentido, la abogada de Wanda Nara argumentó: "Pero que una vez firme y consentida por nosotros esa resolución, recién ahí podía salir del país. Por un error que desconozco se libró a migaciones que el señor tenía esa facultad de salir, a lo que automáticamente nos presentamos y su señoría revocó esa decisión".

Por qué Mauro Icardi aún no puede salir de la Argentina

En su relato, Ana Rosenfeld remarcó que aún el futbolista Mauro Icardi no cuenta aún con la autorización judicial para salir del país.

"Por lo tanto el señor Icardi sigue sin poder salir de la Argentina y hemos apelado esa resolución por lo tanto mientras que la Cámara de Apelaciones no lo resuelva él sigue teniendo que quedarse en Argentina", continuó su explicación.

Y aseguró: "Yo gane o pierda siempre voy a decir la verdad. Primero tenía que quedar firme, o sea faltaban cinco días, y a eso se sumó que lo apelamos porque consideramos que hay otros elementos a tener en cuenta antes que Icardi se vaya de la Argentina".

"No tengo maldad ni soy anti Mauro Icardi, yo soy pro menores. Lo que yo digo no es interpretativo, está en el expediente", concluyó firme le abogada.