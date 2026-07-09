Truco casero: para qué sirve mezclar café usado con canela y por qué lo recomiendan

La canela, por su parte, aporta una fragancia intensa y agradable que ayuda a disimular los olores cotidianos sin necesidad de utilizar aerosoles o aromatizantes industriales.

Gracias a esta combinación, es posible reutilizar un residuo orgánico que normalmente terminaría en la basura, reduciendo así la cantidad de desechos que genera la cocina.

Los principales beneficios de esta mezcla casera

Uno de los usos más conocidos consiste en colocar la preparación dentro de un pequeño recipiente abierto para ayudar a disminuir malos olores.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

Neutralizar olores en la cocina.

Disminuir el olor que suele generarse cerca del tacho de basura.

Perfumar ambientes pequeños de manera natural.

Aprovechar restos de café que normalmente se descartan.

Incorporar materia orgánica al compost hogareño.

Reducir el desperdicio de residuos orgánicos.

Aunque no reemplaza una limpieza adecuada, puede convertirse en un complemento práctico para mantener una sensación de mayor frescura en distintos espacios.

Cómo preparar la mezcla de café usado con canela

La preparación lleva apenas unos minutos y no requiere conocimientos especiales.

Los ingredientes son:

3 cucharadas de café usado previamente secado.

1 cucharada de canela en polvo.

Una vez que ambos ingredientes estén completamente secos, simplemente hay que mezclarlos hasta obtener una preparación uniforme.

Luego puede colocarse dentro de un recipiente pequeño de vidrio, cerámica o cualquier otro material abierto para que el aroma pueda expandirse.

Dónde conviene colocar el recipiente

Existen varios lugares del hogar donde esta mezcla puede resultar útil.

Algunas personas prefieren dejarla:

Cerca del cesto de basura.

En la cocina.

Dentro de una alacena.

En espacios cerrados donde suelen acumularse olores.

En sectores donde se busca generar un aroma más cálido y natural.

Dependiendo del ambiente, la intensidad del aroma irá disminuyendo con el paso de los días, por lo que puede renovarse periódicamente utilizando nuevos restos de café.

También puede utilizarse en el compost

Además de su uso como neutralizador de olores, esta preparación también puede incorporarse al compost doméstico.

El café aporta materia orgánica rica en nutrientes que favorece el proceso de descomposición cuando se mezcla correctamente con otros residuos vegetales.

La canela también puede agregarse, aunque siempre en cantidades moderadas para evitar alterar el equilibrio del compost.

Quienes realizan compostaje en casa suelen incorporar distintos residuos orgánicos provenientes de la cocina para reducir la basura y obtener un abono natural destinado a plantas y jardines.

Precauciones antes de usarlo en plantas

Aunque muchas personas utilizan café usado como complemento para algunas plantas, no todas las especies reaccionan de la misma manera.

Aplicar grandes cantidades directamente sobre la tierra puede modificar ciertas características del sustrato, por lo que conviene evitar excesos.

Por ese motivo, los especialistas suelen recomendar que primero pase por el proceso de compostaje antes de utilizarlo como parte del abono.

De esta forma, los materiales se descomponen correctamente y resultan más adecuados para su incorporación al suelo.

Una alternativa simple para reducir residuos

Los pequeños cambios dentro del hogar también pueden contribuir a generar hábitos más sustentables. Reutilizar el café usado en lugar de descartarlo representa una manera sencilla de disminuir residuos y aprovechar mejor los ingredientes cotidianos.

La combinación con canela ofrece un beneficio adicional gracias a su agradable aroma y a la posibilidad de utilizar ambos productos con distintos fines domésticos.

Más allá de que se trate de un truco casero, utilizar esta preparación con moderación y darle el destino adecuado puede convertirse en una opción práctica para quienes buscan soluciones económicas, naturales y fáciles de implementar en el día a día.