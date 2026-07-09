En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Francia
Marruecos
MUNDIAL 2026

Francia y Marruecos empatan 0 a 0 en el primer partido de cuartos de final

Francia y Marruecos reeditan un choque histórico en Boston por los cuartos de final. Seguí la cobertura en directo y el minuto a minuto.

Banner Seguinos en google DESK
(Foto: Reuters).

(Foto: Reuters).
Fotos: Reuters

Fotos: Reuters

La carrera por un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del planeta vive una jornada de máxima expectativa internacional con un choque cargado de antecedentes inmediatos. Este jueves, Francia y Marruecos se medirán desde las 17:00 en el Estadio Boston por los cuartos de final del Mundial 2026, reviviendo el apasionante mano a mano eliminatorio que protagonizaron en las semifinales de Qatar 2022, donde los europeos se impusieron por 2-0. En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Didier Deschamps llega con el traje de favorito tras liderar el Grupo I, golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos y vencer 1-0 a Paraguay en octavos de final, exponiendo una estructura defensiva y una jerarquía individual de altísimo nivel.

Leé también Alerta máxima por Francia vs. Marruecos: por qué este partido es catalogado como de "alto riesgo"
Foto: GettyImages

En la otra vereda, el combinado africano arriba consolidado nuevamente como una de las grandes revelaciones de la fase eliminatoria y con la firme intención de prolongar su histórica actuación en suelo norteamericano. Los Leones del Atlas, comandados técnicamente por Mohamed Ouahbi, se metieron entre los ocho mejores del Mundial tras eliminar por penales a Países Bajos y sorprender con un contundente triunfo 3-0 sobre Canadá en los octavos de final. Apoyados en una sólida estructura colectiva y en la eficacia de sus transiciones rápidas, los marroquíes intentarán tomarse revancha ante los galos bajo la estricta supervisión de la terna arbitral que estará encabezada por el réferi argentino Facundo Tello.

Las cartas ya están echadas sobre el césped estadounidense y la promesa de un espectáculo vibrante mantiene en vilo a millones de aficionados en todo el globo terráqueo. Viví toda la cobertura en vivo y las actualizaciones permanentes con el minuto a minuto de este electrizante cruce de cuartos de final a través de este artículo, donde se registrarán las principales incidencias, goles y amonestaciones en tiempo real.

Las formaciones confirmadas de Francia y Marruecos para el partido del Mundial

Las alineaciones titulares de ambos seleccionados se encuentran completamente delineadas en las planillas oficiales para saltar al campo de juego:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Anass Salah-Edine, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Chemsdine Talbi. DT: Mohamed Ouahbi.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Francia Marruecos Mundial 2026
Notas relacionadas
Francia vs. Marruecos en el Mundial: por qué la revancha tiene un gusto "especial" e histórico
Deschamps respaldó al árbitro francés que dirigió a Argentina y dejó una llamativa frase sobre Facundo Tello
"Usted es una mujer despreciable e indigna": el fuerte cruce entre Mbappé y una senadora paraguaya

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar