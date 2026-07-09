Francia y Marruecos empatan 0 a 0 en el primer partido de cuartos de final

La carrera por un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del planeta vive una jornada de máxima expectativa internacional con un choque cargado de antecedentes inmediatos. Este jueves, Francia y Marruecos se medirán desde las 17:00 en el Estadio Boston por los cuartos de final del Mundial 2026, reviviendo el apasionante mano a mano eliminatorio que protagonizaron en las semifinales de Qatar 2022, donde los europeos se impusieron por 2-0. En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Didier Deschamps llega con el traje de favorito tras liderar el Grupo I, golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos y vencer 1-0 a Paraguay en octavos de final, exponiendo una estructura defensiva y una jerarquía individual de altísimo nivel.