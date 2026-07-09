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Así fue el violento intento de robo a un policía retirado que terminó con la vida de un motochorro

El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó las amenazas de los delincuentes, el forcejeo con la mujer y la reacción del ex integrante de la fuerza. Hay un cómplice prófugo.

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Así fue el momento en el que un policía retirado mató a un delincuente. (Foto: captura de video)

Así fue el momento en el que un policía retirado mató a un delincuente. (Foto: captura de video)

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba junto a su esposa a su casa de Gerli, en el partido bonaerense de Avellaneda. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó las amenazas de los delincuentes, el forcejeo con la mujer y la reacción del ex integrante de la fuerza.

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El hecho ocurrió este miércoles y es investigado por la UFI N.º 1 de Avellaneda. De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales, todo indica que el ex policía actuó en legítima defensa, por lo que, en principio, no será imputado.

Las imágenes muestran que la pareja acababa de llegar a su vivienda cuando fue sorprendida por dos motochorros armados. Uno de ellos descendió de la motocicleta y les exigió el dinero mientras los amenazaba: "No te hagas matar por plata".

La situación escaló rápidamente. Ante la resistencia de las víctimas, el otro delincuente le gritó a su cómplice: "Dale un tiro". En medio del ataque, la esposa del ex suboficial forcejeó para evitar que le quitaran la cartera. Mientras tanto, uno de los asaltantes apuntó contra el hombre y lanzó una nueva amenaza: "Te la lastimo", en referencia a su esposa.

Fue en ese momento cuando el ex policía logró sacar el arma que llevaba oculta entre las prendas de su mujer y efectuó varios disparos contra los atacantes. Uno de los proyectiles impactó en uno de los ladrones, que intentó escapar corriendo por la calle, pero cayó herido a pocos metros y murió en el lugar.

"Ya lo bajé": la frase del expolicía tras el enfrentamiento

Después de los disparos, el suboficial retirado expresó: "Ya lo bajé", según quedó registrado tras el enfrentamiento. Minutos después, efectivos de la Comisaría 6.ª de Gerli llegaron al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un tiroteo.

Los policías encontraron al sospechoso tendido sobre la vía pública, sin signos vitales. Durante las pericias secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada por los delincuentes durante el intento de robo.

Así fue el intento de robo en Avellaneda. (Foto: captura de video)

Así fue el intento de robo en Avellaneda. (Foto: captura de video)

Qué declaró el policía retirado

El propietario de la vivienda, identificado por sus iniciales V. J. C., de 71 años, relató a los investigadores que dos motochorros lo interceptaron cuando llegaba con su esposa y les exigieron dinero. Según su testimonio, en medio del forcejeo logró extraer su arma y disparó contra ambos asaltantes para defenderse.

Mientras uno de los delincuentes murió en el lugar, el segundo escapó en motocicleta hacia el partido de Lanús y continúa prófugo. La Justicia trabaja para reconstruir la secuencia completa del hecho e identificar al sospechoso que logró huir.

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