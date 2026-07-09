Así fue el violento intento de robo a un policía retirado que terminó con la vida de un motochorro

Fue en ese momento cuando el ex policía logró sacar el arma que llevaba oculta entre las prendas de su mujer y efectuó varios disparos contra los atacantes. Uno de los proyectiles impactó en uno de los ladrones, que intentó escapar corriendo por la calle, pero cayó herido a pocos metros y murió en el lugar.

"Ya lo bajé": la frase del expolicía tras el enfrentamiento

Después de los disparos, el suboficial retirado expresó: "Ya lo bajé", según quedó registrado tras el enfrentamiento. Minutos después, efectivos de la Comisaría 6.ª de Gerli llegaron al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un tiroteo.

Los policías encontraron al sospechoso tendido sobre la vía pública, sin signos vitales. Durante las pericias secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada por los delincuentes durante el intento de robo.

Así fue el intento de robo en Avellaneda. (Foto: captura de video)

Qué declaró el policía retirado

El propietario de la vivienda, identificado por sus iniciales V. J. C., de 71 años, relató a los investigadores que dos motochorros lo interceptaron cuando llegaba con su esposa y les exigieron dinero. Según su testimonio, en medio del forcejeo logró extraer su arma y disparó contra ambos asaltantes para defenderse.

Mientras uno de los delincuentes murió en el lugar, el segundo escapó en motocicleta hacia el partido de Lanús y continúa prófugo. La Justicia trabaja para reconstruir la secuencia completa del hecho e identificar al sospechoso que logró huir.