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La FIFA designó al árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Suiza: los antecedentes

El organismo del fútbol mundial confirmó las autoridades para el cruce en Kansas City. La Selección Argentina será dirigida por una terna de origen portugués.

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Joao Pinheiro

Joao Pinheiro

La planificación de la Copa del Mundo no se detiene y la expectativa de cara a la conformación de los cruces de las ocho mejores selecciones del planeta sumó su confirmación en el plano reglamentario. La FIFA designó al árbitro que dirigirá el partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial. Con las llaves eliminatorias al rojo vivo tras los duros compromisos previos, el organismo internacional definió quiénes serán los encargados de aplicar las normativas en el terreno de juego, determinando que el encuentro en Kansas City tendrá referí y jueces asistentes de origen portugués.

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Foto: Reuters

La decisión institucional fue comunicada de manera formal para llevar tranquilidad a los búnkeres de ambos seleccionados en la previa del enfrentamiento. La FIFA designó este jueves al árbitro para el partido que la Selección argentina jugará ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y el responsable será el portugués Joao Pinheiro, quien estará asistido por Bruno Jesus y Luciano Maia. Las tres autoridades de la misma nacionalidad europea conformarán el núcleo del cuerpo arbitral en el campo norteamericano buscando garantizar un criterio coordinado y directo en cada acción de juego.

El juez principal designado cuenta con un rodaje inmediato sobre el propio suelo de la competencia ecuménica de los Estados Unidos, México y Canadá, habiendo tenido un seguimiento de cerca sobre uno de los protagonistas de este fin de semana. El portugués ya dirigió dos partidos en esta Copa del Mundo con una particularidad: en su primer encuentro dirigió a Suiza en la goleada por 4-1 ante Bosnia, mientras que su segunda participación en el certamen se dio al estar al frente del duelo entre Sudáfrica y Canadá por los 16vos de final.

Cuáles son los antecedentes del árbitro Joao Pinheiro dirigiendo a la Argentina

El réferi luso cuenta con una sólida trayectoria internacional en el fútbol de clubes y seleccionados, aunque registra un único antecedente con los colores albicelestes.

En su historial tiene muchos partidos dirigidos en la liga de su país, también en Champions y competiciones europeas de la UEFA. Con respecto a su relación estadística con el conjunto sudamericano, si bien nunca dirigió a la Selección argentina Mayor, tiene un antecedente en el Mundial Sub-20 en el triunfo por 1-0 ante Colombia. Ese único partido en competiciones de divisiones de base representa el único parámetro previo del referí con futbolistas de nuestro país, expandiendo ahora su legajo profesional a la máxima categoría del fútbol asociado.

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final

Los aficionados ya preparan los detalles y las pantallas para seguir de cerca el trascendental choque eliminatorio de la Scaloneta en territorio estadounidense.

Con las autoridades arbitrales completamente confirmadas en las planillas oficiales de la FIFA, el foco se traslada al cronograma del fin de semana. El partido de la Selección argentina ante Suiza será el próximo sábado a las 22 (hora de la Argentina). El seleccionado capitaneado por Lionel Messi saltará al césped de Kansas City con la firme misión de superar el cerrojo helvético, intentando imponer las condiciones futbolísticas necesarias para sellar el boleto definitivo hacia las semifinales del torneo más importante del mundo.

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