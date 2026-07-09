La FIFA designó al árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Suiza: los antecedentes

En su historial tiene muchos partidos dirigidos en la liga de su país, también en Champions y competiciones europeas de la UEFA. Con respecto a su relación estadística con el conjunto sudamericano, si bien nunca dirigió a la Selección argentina Mayor, tiene un antecedente en el Mundial Sub-20 en el triunfo por 1-0 ante Colombia. Ese único partido en competiciones de divisiones de base representa el único parámetro previo del referí con futbolistas de nuestro país, expandiendo ahora su legajo profesional a la máxima categoría del fútbol asociado.

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final

Los aficionados ya preparan los detalles y las pantallas para seguir de cerca el trascendental choque eliminatorio de la Scaloneta en territorio estadounidense.

Con las autoridades arbitrales completamente confirmadas en las planillas oficiales de la FIFA, el foco se traslada al cronograma del fin de semana. El partido de la Selección argentina ante Suiza será el próximo sábado a las 22 (hora de la Argentina). El seleccionado capitaneado por Lionel Messi saltará al césped de Kansas City con la firme misión de superar el cerrojo helvético, intentando imponer las condiciones futbolísticas necesarias para sellar el boleto definitivo hacia las semifinales del torneo más importante del mundo.