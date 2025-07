Trucos para elegir la mejor almohada y dormir bien

La evidencia científica respalda la importancia de mantener una alineación adecuada entre la cabeza, el cuello y la columna vertebral durante el sueño para prevenir dolores musculares y mejorar la calidad del descanso. Organizaciones como la American Academy of Sleep Medicine y la National Sleep Foundation destacan que un soporte cervical correcto contribuye a reducir molestias y favorece un sueño más reparador, especialmente en quienes sufren dolores cervicales crónicos. Estudios en revistas especializadas como Sleep Health y el Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics confirman estos beneficios.